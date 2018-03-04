西安地铁半坡站附近黑车坐地起价 平时10块开学季翻倍

西安半坡地铁站附近黑车坐地起价，平时10块学校开学季翻倍。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚） 这两天是西安的学校集中开学的日子，一些黑车司机瞅准机会，专门挣起了学生钱。说起西安地铁一号线半坡站附近的黑车，坐地铁的乘客多多少少都知道一些。

记者：“思源学院怎么走？”

地铁乘客：“在白鹿原上，你出了地铁，有很多私家车，你直接让载你上去。”

记者：“一般多少钱？”

地铁乘客：“拼车的话十块钱一个人。”

黑车坐地起价，平时10块学校开学季翻倍。

出了地铁口，记者发现在路边就有叫座的男子，有一个准备上白鹿原的女孩很快与穿着红色运动鞋的男子谈成了坐车的生意，大庭广众之下，两人进行微信扫码交易。

司机：“我再叫一个咱们就走，到哪里去？”

记者：“思源学院，走么，多少钱？”

司机：“20（块），平时10块，你不用吭气，昨天到今天，三天了都是一个价，要是走了，就跟这个女娃一起过去，把零钱给我。”

叫够了人数，男子随后从路南大约200米外的马路对面，开过来一辆车号为陕A7LU20的比亚迪F3私家车，记者和另外的两女一男这三名学生模样的人上了车。

叫座男子：“把钱放到这里边。”

黑车坐地起价，平时10块学校开学季翻倍。

司机介绍，这两天开学了，往返白鹿原各个学校的人不少，他也是看准了这个商机。

司机：“只跑两三回我就不跑了

记者：“那为啥？”

司机：“我晚上还要上班。”

记者：“就靠这几天挣钱吗？”

司机：“两三回挣啥钱，晚上还要开渣土车。”

司机看起来对路线很熟悉，甚至胆大到连红灯都视若无物。

记者：“这红灯你都过呢？”

司机：“啊，没事。”

闯红灯这可是严重的交通违法行为，在这名黑车司机的嘴里却说的很轻松，记者随后赶快下车，半坡地铁口通往白鹿原各个校园的车，除了公交之外还有纺织城客运站的大巴车，为了安全期间，大家还是要选择有安全保障的正规营运车辆。

编辑： 王瑜