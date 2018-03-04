最小12岁最大15岁 西安交大少年班多元测试优选拔尖人才

体能测试不合格学生将被“一票否决”。（摄影：李强）

西部网讯（记者 彭芬） 3月2日—4日，来自全国13个省的494名同学参加了西安交通大学2018年少年班选拔复试，竞争130个录取名额。他们中年龄最小的12岁，最大的15岁。复试成绩和拟录取结果将在3月20日左右发布。

更重视身心健康 体能测试不合格将被“一票否决”

据了解，今年的复试包括四个模块，即综合素质测试机测、笔试、体能测试和面试。

综合素质机测偏重于心理健康和个性特征的测量，其结果仅有合格和不合格之分，不计入总分。

体能测试包括中长跑、立定跳远、实心球。男生中长跑为1000米，女生为800米。体能测试结果不计入总分，不合格学生将被“一票否决”。

笔试内容深度扩展 涉及量子物理等挑战性问题

笔试模块包括数理思维和创新设计两个环节。数理思维环节继续采用往年取得良好效果的“现学现考”方式，即学生观看一段授课视频，根据题目要求现场作答，重点考察学生接受、理解和推理的能力。

“创新设计”环节则更加关注学生创新思维和创新设计能力，重点考察考生对实际问题的观察、分析和判断能力以及综合运用所学知识提出合理解决方案的系统思维能力。

相较往年，今年数理思维和创新设计的内容均进行了深度扩展，涉及到泛函分析、量子物理方面的挑战性问题，重点考察学生对现代科学技术理论的即时领悟能力。

面试环节采用小组比较型面试法，6位学生随机组成一组，由5位专家面试。（摄影：李强）

海归学者建设面试题库 科学素养人文素养面面俱到

在今天（3月4日）进行的面试环节，采用小组比较型面试法，6位学生随机组成一组，由5位专家面试，时间1小时。面试过程包括5个环节，分别为自我介绍、人文素养考察、科学素养考察、小组辩论和心理交流。

值得一提的是，今年的面试选聘了大量年轻的海归学者建设题库。人文素养考察关注学生的思想、道德品质、价值观、思维方式等。科学素养考察则更看重学生对自然科学知识的掌握程度，以及应用知识和原理解释、说明和解决实际问题的能力，更加侧重对数学和物理思维的考察。辩论则可以考察学生思维的逻辑性、敏捷性、连贯性、深刻性，敏锐捕捉焦点问题的分析能力，统筹概括繁杂问题的能力，对现实政治、经济问题的认知程度，以及分工合作能力等。

为确保面试更加公平公正，在面试前随机抽签确定考生将去的面试室，专家打分表上也不出现考生的姓名，代之以学生编号。面试期间全程录像监控，专家和专家助理的手机等通讯设备由考务室集中保存，不允许带入面试室内。

少年班是“超常教育” 因材施教培养拔尖创新人才

以为国家培养创新拔尖人才为使命，西安交大创办并坚持少年班培养已32年。不断优化和改进少年班选拔与培养模式，目的是为智力超常的少年探索出一种适合其成长成才的选拔和培养模式，为国家在高端拔尖人才培养方面探索出一条适合中国人的特色道路，给那些智力超常的孩子一个更好的因材施教的平台，实现个性化发展。

在西安交大招生办主任訾艳阳看来，社会看待少年班应避免几个误区。一是少年班不是“超前教育”，而是“超常教育”。超前教育是提前将高阶的知识提前灌输给没有能力接受的教育对象，超常教育则是针对人群中客观存在的智力超常者因材施教，为他们提供更适合他们的学制和课程体系。

二是对少年班人才培养效果的观察，不能太急切，周期要长一些。目前，一大批西安交大少年班毕业生已经在各行各业做出了杰出的成就，很多人已经成为世界一流大学的教授。近年毕业的少年班学生，许多都去了哈佛大学、麻省理工学院、普林斯顿大学、斯坦福大学留学深造。观察周期更长一些，他们必将做出更大的成就。

编辑： 王瑜