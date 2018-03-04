87岁的巴先生双手合十对帮助他的人致谢。

西部网安康讯（记者 毛明博）行走中的老人摔倒后迅疾被两名过路的年轻人扶起，此后老人前行了10多米但却2次摔倒，所幸均被扶起。接市民求助后，警察和医务人员与群众将老人送医救治，老人已无大碍。老人亲属称，救治时，老人嘴里一直念着“谢谢好人。”2月27日，发生在安康城区的这一幕，让人感动。

现场：

老人突摔倒多人接力救助

2月27日中午，87岁老人巴先生半蹲在人行道上，不久之后突然倒地。见此，在附近银行工作的王苗苗立即走到老人跟前了解情况并试图将其抱起，但未果。随后，王苗苗跑进单位找同事徐自明帮忙。

因当时下雨，担心老人受凉，他们俩欲将老人移至银行躲雨，并等待救助。“当时老人能说清家中情况，周围随即向110和120求助。在过台阶时，老人腿却无法迈开。我们就不得不把老人放在台阶上休息。”

在搀扶老人时，有对年轻人还向王苗苗和徐自明表示，这名老人在此之前的10分钟左右还曾2次摔倒，他们曾在搀扶老人时询问其是否需要送医但被婉拒。

“在数分钟内老人陆续摔倒3次都被人搀扶起来。这让人很欣慰。”再过几年将退休的徐自明说，“我觉得搀扶救助老人很值得。因为我想着，等我老的时候要是摔倒了，有人会主动帮我。”