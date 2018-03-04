安康市出台18条政策措施“招才引智”

西部网安康讯（记者 毛明博）对诺贝尔奖获得者、“两院”院士等顶尖人才（团队）来安康创新创业，给予最高2000万元资金支持；设500万元“安康英才奖”，对有重大科研突破者给予2—10万元奖励；技工院校毕业生等可凭毕业证与直系亲属和配偶直接可落户……继西安等城市出台招才引智外，安康也加入到吸引人才的领域中。

诺贝尔奖获得者、“两院”院士安康创业可获2000万元支持

3月1日，记者从安康市人社局了解到，近期，安康市委、市政府出台18条《安康市大力吸引人才人口若干政策措施》（以下简称《若干政策措施》），以吸引人才为突破口，以实现人口聚集为落脚点，加快安康建设西北生态经济强市。

“对诺贝尔奖获得者、“两院”院士等国内外顶尖人才（团队）来安创新创业，给予最高2000万元的综合资金支持。”记者了解到，安康市除将高精尖人才锁定在诺奖获得者外，对国家“万人计划”“千人计划”专家、长江学者、国家有突出贡献中青年专家（团队）来安创新创业的也抛出了“橄榄枝”，他们来安康创业最高给予500万元综合资金支持；省（部）级有突出贡献专家（团队）或作出重大贡献的本土创新型企业家、急需紧缺人才（团队）在安创新创业，将最高给予100万元的综合资金支持。

安康年开发1000个公益岗位 人员经考核可进入事业编制

据安康市人社局相关人员介绍，安康以5年为时限，力保5年内为全市引进和培育500名以上高层次创新创业人才、吸引5000名安康籍在外创业成功人士返乡投资兴业，对企业除减免相应租金外还对企业用工补贴3年社保。

“全市统筹建设500家就业见习基地外，每年在乡镇开发1000余个公益专岗，这些人工作达到规定年限后，可参加事业单位工作人员定向招聘。”安康市人社局人员称，对安康籍“双一流”高校本科及以上毕业生，在安康市域外党政机关和企事业单位工作，年龄在40岁以下、经其申请，可按照“渠道不变、专业对口、职级对等”的原则调回安康。

高校毕业生凭毕业证可为其与家人落户 无房者可享受3年住房补贴

安康市还要求，全日制普通高校、职业技术院校、技工院校毕业生，凭毕业证来安即可与直系亲属和配偶一并落户；对落户的无房者，还可申请享受最长36个月的租房补贴外还可申请最高30万元、最长3年全额贴息创业担保贷款支持，合伙创业可申请最高100万元、最长3年全额贴息创业担保贷款支持。

“在吸引市外人才的同时，安康市也鼓励机关事业单位在职干部职工提升学历，对取得国民教育博士学位、并继续在安康工作的给予10万元奖励，第一年工作期满发放20%、第二年工作期满发放30%、第三年工作期满发放50%。”安康市人社局人员称。

编辑： 张娟