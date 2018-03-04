2018南方科技大学在陕招收本科生约55人 采取“631”招生模式

3月4日上午，南科大2018年本科招生宣讲会在西安举行。

西部网讯（记者 彭芬） 南方科技大学位于广东深圳，2010年12月经教育部批准成立，是深圳市政府全资投入创建的一所公办创新型大学。在最新出炉的2018年武书连中国一流大学排名中，南科大排名16位。

今天（3月4日）上午，南科大2018年本科招生宣讲会在西安举行，西部网、陕西头条记者从会上获悉，2018年南科大在陕西省招收人数预计为55人左右，报名时间截止4月30日。

2018在陕招收约55名本科生 报名截止4月30日

西部网、陕西头条记者从会上获悉，南科大打破一考定终身的高校考试招生制度，率先采用基于高考的综合评价录取模式招收本科生，推行“631”招生模式，即高考成绩占60%、自主考试占30%、学业水平考试占10%，报考南科大的学生须参加学校自主组织的能力测试。

获得全国中学生数学、物理、化学、信息、生物学科奥林匹克竞赛（决赛）大奖的考生享受优录政策；高考成绩省理科排名前200的新生有望获得学校全额资助到世界顶尖名校交流学习一年；高考成绩排省理科前400名的被录取考生将获得校长奖学金；另外还将继续设立新生奖学金，覆盖面不低于70%。

今年是南科大连续第七年采用综合评价录取模式招收学生，面向全国22个省份，初步计划招收1000名本科生，在提前批次录取。陕西省招收人数预计为55人左右。

报名采取网上报名方式，时间截止4月30日。考生须登录南方科技大学招生网，在报名系统进行注册，上传相关报名材料。

中国发展速度最快的高水平研究型大学

宣讲会现场，南科大相关部门负责人详细介绍了学校情况、学科布局、学科特点、学科排名，书院制度和导师制度等，并详细分析了2013-2017年陕西省招生数据，解读了今年的招生政策，对今年的分数线和录取位次进行了预测。

据悉，南方科技大学以“扎根中国大地，建设世界一流大学”为目标，是中国发展速度最快、最具有活力和发展潜力的国际化、高水平、研究型大学。南科大以理工学科为主，兼有部分特色人文社会学科和医学，具有本科、硕士、博士和博士后完整的办学体系。学校致力于建设聚集和培养拔尖创新人才的学府，打造具有国际一流学术成果、推动科技应用、支撑深圳可持续发展的创新研究与应用平台。

编辑： 张娟