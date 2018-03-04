农林卫视《醉美乡村大舞台》举办中国原点新城元宵晚会

3月2日，农林卫视《醉美乡村大舞台》走进中国原点新城，一台喜庆热烈、丰富多彩的盛大晚会，在中国原点新城成功举办。

著名女高音歌唱家、国家一级演员高咏梅、男高音歌唱家原发展、秦腔名家、梅花奖获得者李小峰、任小蕾、青年演员徐英、刘小洁、李茜等倾情演唱，本次晚会还邀请了朗诵艺术家海茵、二人转、相声以及精彩的舞蹈给大家带来了“西安年•最中国”的节庆欢乐。近万名群众手挥银光棒和演员进行互动。

这台晚会是由陕西广播电视台农林卫视《醉美乡村大舞台》栏目和明珠国际集团共同主办。陕西广播电视台重点打造农林卫视《醉美乡村大舞台》全国千县巡演工程，已经在富平、延安、蒲城、蓝天汤峪、洛南、黄龙、彬县、北京人民大会堂等地举办，得到广大农民朋友的喜爱。

编辑： 钟莹