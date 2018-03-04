农林卫视《醉美乡村大舞台》举办中国原点新城元宵晚会
时间：2018-03-04 11:22:10
来源：西部网-陕西新闻网
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农林卫视《醉美乡村大舞台》举办中国原点新城元宵晚会
3月2日，农林卫视《醉美乡村大舞台》走进中国原点新城，一台喜庆热烈、丰富多彩的盛大晚会，在中国原点新城成功举办。
农林卫视《醉美乡村大舞台》举办中国原点新城元宵晚会
3月2日，农林卫视《醉美乡村大舞台》走进中国原点新城，一台喜庆热烈、丰富多彩的盛大晚会，在中国原点新城成功举办。
著名女高音歌唱家、国家一级演员高咏梅、男高音歌唱家原发展、秦腔名家、梅花奖获得者李小峰、任小蕾、青年演员徐英、刘小洁、李茜等倾情演唱，本次晚会还邀请了朗诵艺术家海茵、二人转、相声以及精彩的舞蹈给大家带来了“西安年•最中国”的节庆欢乐。近万名群众手挥银光棒和演员进行互动。
这台晚会是由陕西广播电视台农林卫视《醉美乡村大舞台》栏目和明珠国际集团共同主办。陕西广播电视台重点打造农林卫视《醉美乡村大舞台》全国千县巡演工程，已经在富平、延安、蒲城、蓝天汤峪、洛南、黄龙、彬县、北京人民大会堂等地举办，得到广大农民朋友的喜爱。
编辑：
钟莹
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娱乐当地时间2018年2月28日，法国巴黎，凯特·莫斯（Kate Moss）现身街头。03-01
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娱乐由张建栋执导，靳东、左小青、蒋欣等人联合出演的都市情感电视剧《如果岁月可回头》正式于深圳开机，左小青短发风衣造型利落现身开机仪式。03-01
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娱乐柳云龙第一次来到《声临其境》，配音了《有话好好说》中姜文饰演的赵小帅，通过声音还原赵小帅的结巴口音，将狂热和无赖展现的淋漓尽致。03-01
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
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体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经随着务工人员陆续返城，深圳招聘市场求职人次逐渐增加。03-04
财经因为数据的注入，社会生活的各个领域都在发生“蝶变”。数字经济不断创造新的可能，也成为中国经济发展“新高地”。03-04
财经博弈多年的“配额制”政策随着2018年出台似乎指日可待。03-04
财经一直以来，A股市场退市制度不完善，指标相对单一、退市率整体较低饱受诟病。03-04
财经今年物价剪刀差收窄将成大趋势，有利于中下游行业盈利持续改善，全年物价仍温和运行。03-04
财经2017年是供给侧结构性改革的深化之年，多个指标超预期完成，“三去一降一补”成效明显。03-04
财经交易所网站3月2日披露的关注函，要求山东地矿就变更审计机构原因，以及能否按时完成审计工作披露年报等问题做出详细解释。03-03
财经这些成绩，显示出以习近平同志为核心的党中央以经济治理思想的重大创新，成功驾驭了经济发展大局。03-03
财经据悉，近期“P2P壳”买卖的消息充斥着很多P2P创始人的朋友圈。03-03
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财经进一步完善上市公司退市制度，形成优胜劣汰的上市公司退市机制。03-03
文化“西安年·最中国” 新春系列活动赢得了社会各界的交口称赞，极大带动了西安春节旅游业的发展，有效提升了西安城市形象、营造了浓郁的春节氛围。这其中，离不开新媒体直播的功劳。03-04
文化正月里，西安市举办了一系列文化庙会活动，为人们奉上一场将传统与现代、古老与时尚相融合的节日文化盛宴。03-01
文化随着正月十五元宵佳节临近，西安灯笼市场顾客不断，各种手工传统灯笼以及造型别致的花灯受到消费者青睐。03-01
文化以西安、咸阳、安康为代表，陕西通过魅力独特的“陕味新年”，让广大群众在新春佳节之际享受到了丰盛的传统文化大餐。02-27
文化农历狗年春节，陕西西安等地用多场庙会、社火、灯展等中华传统民俗文化活动，引燃浓浓年味，并在多场活动中注入新元素。02-26
文化截至2017年末，国家统计局标识的我省规模以上文化企业数量达到999家，比上年同期增加189家，同比增长23.3%。02-24
文化用极具西安地域特色的秦腔艺术，让广大市民和游客过好西安年。02-23
文化我省充分发掘和用好文化资源，强化文化担当，坚定文化自信，繁荣文化事业、发展文化产业。02-23
文化专家指出，培养公众对历史文物的敬畏之心需要几代人的努力和教育的支撑，是一个漫长的过程。02-20
文化特设在陕西历史博物馆观众服务区的“文物保护修复展示室”，大年初一起向观众正式开放，观众不仅可以看到文物修复过程，还能与里面的修复师互动交流。02-20
文化中国驻英国大使刘晓明在致辞时说，兵马俑时隔11年后再次来到英国，成为今年中英人文交流又一件盛事。02-14
文化韩城梁带村芮国遗址博物馆将于2月14日正式开放迎客，馆内陈列的文物们也将正式亮相，到时候您不妨去感受一下千年前的灿烂文化。02-14
三农现在我们通过线上平台，可以购买到全国各地的水果、蔬菜，而跨境电商将是国与国之间开展的农产品贸易。03-02
三农深刻认识推进农业绿色发展的艰巨性和系统性，持续发力，久久为功，坚决打赢农业面源污染防治攻坚战，促进农业绿色发展。03-01
三农2017年，我省加快咸阳高客站等3个综合客运枢纽及眉县物流园区等两个货运枢纽建设进度，建成合阳、府谷等7个客运站。03-01
三农截至2月23日，该集团所属4户粮油加工销售企业共销售米面油产品5.95万吨，同比增长39%，创历史新高。03-01
三农2018年全省计划实施农村危房改造6万户，优先保障20个摘帽县、3248个退出村的脱贫人口需求。03-01
三农陕西果业集团宝塔公司和安塞公司组织营销队伍，南下广州市抢占苹果市场，建立多个直销窗口，受到广州市民欢迎。03-01
三农咸阳市市民文化中心，内容丰富、形式多样的文化娱乐活动精彩呈现、轮番上演，出现了人人争看、场场爆满的火热场面。03-01
三农农院、木屋、石板路、壁画、栈道……古朴幽静，生态优美；咖啡、旅游、民宿、薰衣草庄园……产业兴旺，农民欢颜。03-01
三农自家产的小米、大红枣、土鸡蛋、手工空心挂面、土蜂蜜、老黑酱等“土味”年货，成了春节期间农村居民走亲访友的最佳礼物。03-01
三农索洛湾村是一个“地少不保收、雨天两腿泥、人往外面跑”的穷山村。23岁的柯小海担任村党支部书记后，索洛湾村迎来了发展的春天。03-01
三农现在，当地的土豆片、干竹笋、粉条、腊肉、茶叶等农产品通过电商渠道，走出大山，走进城市。03-01
三农全面唱响质量兴农、绿色兴农、品牌强农的主旋律，全面开启提升农业质量效益竞争力、加快建设农业强国的新征程。02-27
旅游3月2日，正月十五，西咸新区沣东新城沣河东岸的诗经里小镇迎来一年中最热闹的时候，各式各样的花灯把诗经里小镇装点得分外喜庆。03-03
旅游作为“西安年·最中国”活动的组成部分，西安世博园的新春民俗文化节通过民俗文化等系列活动吸引游客，人气十足。03-02
旅游3月1日上午，在西安港务区管委会和新筑街道办的亲切关怀下，骏马村的所有乡亲父老欢聚一堂、载歌载舞迎来了骏马村“元宵节文艺汇演”专场活动。03-02
旅游元宵节前夕，中建三局西北公司的50名农民工登上城墙，观看灯展。03-02
旅游3月1日晚，西安永兴坊非遗美食街区内彩灯高挂、鼓乐喧天、好不热闹，商家和游客共同参与，以老传统和文化内涵为支持，共庆元宵佳节。03-02
旅游近日，记者从湖北省旅发委获悉，该省将开启新的三年“旅游厕所革命”行动，三年内将计划新建、改扩建旅游厕所2883座。03-02
旅游2月28日，河北雄安新区首个重大交通项目北京至雄安城际铁路（简称“京雄城际铁路”）正式开工建设。03-02
旅游据日媒报道，以花期较早而闻名的河津樱在发源地——日本静冈县河津町迎来最佳观赏时期。03-02
旅游猜灯谜、放烟花、吃元宵、走月桥、舞狮子、踩高跷等，好不热闹，将春节期间庆祝活动推向又一个高潮。03-02
旅游权威报告显示，涌向全球各国的中国游客逐年增加，并且在花费上毫不吝啬，这种潮流正在改变世界的面貌。03-02
旅游正月十五和家人朋友一起，从西安出发驱车一个小时即可达到楼观景区，在这里感受浓浓的节日气氛。03-01
旅游近日，浙江省天台县国清寺梅花绽放，引来不少游人观看。国清寺梅花种植历史悠久，寺内的隋梅有1400多年树龄，是国内最古老的梅树之一。03-01
美食俗话说：“春困夏乏秋打盹”，那么有什么方法可以缓解在春天的困乏症状呢?除了要保证充足的睡眠以外，饮食上也是需要特别关注的。03-02
美食寿司可以有怎么样的变化呢？想必很少人会把寿司和派联想在一起。“寿司派”就完全是个东西方食物结合的创意产物！03-02
美食大家一样都是用手机拍美食照片，为什么有的人能拍的美美的，有的人就拍不好看呢？那是你还没掌握技巧！03-02
美食松饼我觉得是特别适合家庭制作，营养好吃又管饱的能量点心，用来做早餐或下午茶都是不错的选择。03-02
美食2012年步入社会，从那年开始，北京雾霾加重。生活在这样一个都市，雾霾和沙尘无处不在、防不胜防，保护好自己的肺和肠胃显得尤为重要。03-02
美食银耳放在温水中浸泡约1小时后剪去硬的部分备用。功效：能滋阴润肺、生津止咳，民间常用来治疗秋冬燥咳。03-01
美食甘蔗中含有丰富的糖分、水分，可以在冬天为我们提供人体所需的营养和热量。2.西红柿 西红柿也称番茄。03-01
美食倒入炒好的鸡蛋，加鸡粉，再翻炒几下，出锅前撒点香葱碎即可 3、不用额外加盐，因为酱油含盐，这个咸度正合适。03-01
美食对于大脸的MM来说，每天没事的时候咀嚼一些柿饼，还可以很好的运动口腔，达到很好的瘦脸功效。03-01
美食出油的咸蛋一直是大家喜爱的咸蛋之一，因为会出油的咸蛋味道浓郁，而且闻起来有不一样的香味，但你真的知道。03-01
美食将橘子切成两半，可用榨汁器取汁，轻点不要损坏橘皮的外形 开小火，慢慢搅拌，50度左右后熄火，继续搅拌。02-28
美食荸荠，俗称马蹄，又称地栗，因它形如马蹄，又像栗子而得名。荸荠皮色紫黑，肉质洁白，味甜多汁，清脆可口，自古有“地下雪梨”之美誉。02-28
健康在日常生活中，鼻塞问题时常困扰着我们，它不仅会影响嗅觉、味觉，还会影响说话、睡眠质量，更不用提顺畅的呼吸了。03-04
健康瑞典一项最新研究显示，吸烟太多还损害腰椎，它会提升下背痛和腰椎管狭窄症几率，甚至让人不得不接受手术治疗。03-04
健康“开春病”最容易在此时乘虚而入，需要格外注意。03-04
健康通过癌症综合干预、筛查和早诊早治来减轻癌症疾病负担、治愈或大幅度延长患者生存期、提升患者生活质量，是现阶段中国在癌症防控领域的首要任务。03-04
健康每年3月初开学季都是感冒高发期，学生应养成洗手、通风的习惯，不要乱扔外衣，这样能大幅减少感冒几率。03-04
健康有些老年人没有慢性病，血糖、血压、血脂都控制得很好，可体力逐渐下降，体重变轻，以为是“千金难买老来瘦”，私下很是开心。03-04
健康分析显示，中老年人是食品药品类谣言的最易感人群。03-03
健康吃一些水果对于防治醉酒也有比较好的效果。若在开怀畅饮之后确有不适，也可以试试一些中药解酒方缓解症状。03-03
健康外出踏青、郊游、放风筝都是不错的选择。03-03
健康近日，细胞杂志发表的一项新研究发现了受压力环境影响小鼠脑电模式。03-03
健康可以吃一些这个季节常见的长得圆圆的果蔬，不仅有团圆的寓意，还是健康食品。03-03
健康芦笋入肺经、肾经，治疗肺癌、肾癌、皮肤癌、膀胱癌、淋巴癌疗效显著。03-03
教育自2015年《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》出台后，足球日益成为校园里常见的体育项目之一，足球活动也越来越丰富多彩。03-02
教育刚刚开学，不少家长的心又揪起来：陪写作业的日子又要开始了。有调查显示，75.8%的家庭曾因“写作业”问题引发亲子矛盾。03-02
教育入职第13个月时，换了工作，薪水上调40%。这是1990年出生的张珵的经历。他毕业于国内一所著名大学，在一家世界500强企业开始了职业生涯。03-02
教育今年春节期间，中央电视台播出的节目《经典咏流传》“以现代音乐和古典诗词”的模式，将16首古诗词全新呈现在观众面前，令人大饱耳福。03-02
教育2月26日，江苏省东海县实验小学教育集团西双湖校区学生在利用废旧挂历给新课本制作书皮。03-01
教育摩拜方面表示，近日摩拜单车在部分城市调整了月卡服务价格。摩拜单车原月卡折扣为限时优惠价格，该折扣活动已暂停。03-01
教育３月１日起，《职业学校校企合作促进办法》《医疗器械网络销售监督管理办法》《烟花爆竹生产经营安全规定》等一批新法新规开始正式实施。03-01
教育对2004名受访者进行的一项调查显示，76.4%的受访者通过网络平台找过工作，63.6%的受访者担心网络求职平台招聘信息真假难辨。03-01
教育连日来，全国各地的中小学校陆续迎来新学期，安全教育、传统文化……孩子们的第一课各具特色。02-28
教育在微信朋友圈晒出几张女儿刘知含画的“日记画”，并附上一段文字：警察之家的日常就是这样，警嫂警娃除了坚强，别无选择……02-28
教育将普通话普及率的提升纳入地方扶贫部门、教育部门扶贫工作绩效考核，列入驻村干部和驻村第一书记的主要工作任务。02-28
教育中央戏剧学院率先开考，之后，中国传媒大学、上海戏剧学院也陆续开考，全国各地的艺术院校正迎来大批的考生。02-28
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产太氧谷2018开年新品，在展现极致欧式优雅的同时，融合东西方元素，加入现代的美学思潮，倡导“雅奢”精致典雅新风尚，以轻奢优雅定义现代人的生活。03-02
房产本期，我们本着关爱单身人士的初衷，搜集了几套单身人士的家装设计方案，看看他们有滋有味的生活空间。03-02
房产岁末年初，回望过去，有欢乐、有争吵、有幸福、有矛盾， 那些与我们居家生活息息相关的空间体系，正被重新梳理。03-02
房产对于很多家庭来说，暗厨、暗卫成了顺理成章的“牺牲”选择。其实，放弃对明厨、明卫的执念，不但省钱，而且也可能买到地段和配套更好的房子。03-01
房产房屋装修花费不小，但很多过来人都会发现，如果在装修前不提前做好功课，装修过程中和入住后常会发生很多糟心的事。03-01
房产沉淀数百年历史的欧洲顶级家居品牌，已超越了家具形式与功能的简单叠合，是拥有自身灵魂与质感的艺术品，如何将这些融入到现代居室的每一个角落？03-01
房产圆角桌、淋浴座椅、多功能浴凳、手推车……这些看似不起眼的小物件儿，却能为老年人的生活提供大便利。02-28
房产对于大部分装修业主而言，最主要的装修诉求就是想尽可能地将现有空间利用起来，市场上哪些品牌可以提供这样的家具？其隐藏的方式到底有多巧妙？02-28
房产
国家质量监督检验检疫总局日前公布2017年第3批儿童家具产品质量国家监督抽查结果，不合格产品检出率为30%。02-28
房产发挥景观大楼的优势，保留一个休闲观景区，放置双人沙发、茶几，并满足小家庭的收纳机能性。02-27
房产将艺术生活化是设计师设计这套住所的理念，所以可以在屋内看到创意的空间分割，镜面反射的艺术形态，墙面的个性演绎。02-27
房产原木清新与纯洁白色形成清爽干练的卧室区域，简约橱柜和斗柜打造了主人的有序收纳空间，淡雅娴静的温度自然袭来。02-27
汽车据英国广播公司2月27日报道，英国跑车制造商阿斯顿 马丁公司2017年的全球销量超过5000辆，税前利润达到8700万英镑。03-02
汽车
2月23日，环球网从相关渠道获悉，长城汽车已与宝马汽车就合资生产电动MINI达成合作意向。长城汽车在港交所发布公告称，双方正在对以合资公司形式在新能源汽车领域展开合作的前景和可行性进行评估，合资公司的规模和商业模式等细节尚未确定。03-02
汽车有望重振雄风，从其强劲竞争对手宝马、梅赛德斯和奥迪手中夺回被挤占的美国市场份额。03-02
汽车日产汽车2月26日发布消息称，将从2018年春季开始在中国等亚洲国家发售新款SUV“途达(Terra)”。预计途达还将兼具轻型商用车(LCV)的用途，途达的具体上市计划将在4月公布。03-02
汽车
据英国汽车杂志1月17日报道，雪铁龙全球CEO Linda Jackson日前证实，雪铁龙计划推出一款全新旗舰轿车，以取代C5与C6。03-02
汽车
据英国路透社2月27日报道，丰田汽车风投部门负责人表示，该公司正在加大对初创公司的投资力度，以更好地应对新兴技术发展所带来的业务变动。03-02
汽车
据英国汽车杂志2月23日报道，宾利将于2019年推出新款欧陆GTC，该车型采用软顶篷设计，基于保时捷底盘，将成为宾利最具运动风格的敞篷车。03-01
汽车
2017年日本品牌汽车在美销售不佳，但在中国市场却呈现欣欣向荣的另一个局面。03-01
汽车
丰田公司和现代公司近日在美国共计召回约11万辆皮卡和SUV。其中包括丰田2018年款坦途和红杉，以及现代2018年款圣达菲和圣达菲运动版车型。03-01
汽车
首都高端制造业不断发展壮大。日前，北京汽车股份有限公司在港交所公布了与戴姆勒的投资计划。公告表示，北京汽车与戴姆勒将扩大梅赛德斯-奔驰乘用车的本土生产规模，以满足未来中国市场需求。双方共同投资超过119亿元人民币，打造北京奔驰新的豪华车生产基地。03-01
汽车
此次我们有幸试驾了猎豹汽车CS9 EV300和CS9 1.5T两款产品，表现如何我们一起来看看。03-01
汽车捷豹的首款电动汽车I-PACE将于3月1日全球首发，随后不久将在日内瓦车展上进行官方首次公开亮相。03-01