全国人大代表、中国铁路西安局集团有限公司董事长刘生荣谈到，陕西发展“三个经济”，铁路部门有着义不容辞的责任。

西部网讯（记者 陈嘉伟 刘望 赵昊）近来，陕西提出大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，“三个经济”是陕西建设富有自身特色现代经济的主要抓手。3月2日，在北京出席全国“两会的”的全国人大代表、中国铁路西安局集团有限公司董事长刘生荣，全国政协委员、渭南市副市长高洁在接受采访时都认为，交通设施建设是陕西发展“三个经济”的关键之一。

川陕间客流增加10多倍 每天多发951个车皮

刘生荣谈到，陕西发展“三个经济”，铁路部门有着义不容辞的责任，想要聚集资本、信息、人才、技术等要素，离不开交通基础设施的建设。

“我是一个老铁路人，一般大年初一初二车站的旅客都很少，但今年整个华山北站和景区里都是说四川话的游客，这是从来没有的情况。”刘生荣说，2017年西成高铁的开通，让川陕的客流交换增长了15-16倍。“目前西银、阳安等铁路正在建设，西安到武汉、安康等的高速铁路我们也希望尽早开工，这些线路建成后，西安就可形成地级市一小时经济圈，周边省会三小时经济圈。”

在物流方面，中国铁路西安局集团有限公司2017年的货运量增长了16.4%，“整年增加2000万吨，相当于每天5.5万吨，每天多发951个车皮。”刘生荣说:“货运方面目前正在建设新筑物流中心，今年中欧班列到发要达到一千列，是前5年到发总和的2.2倍，目前新筑车站的能力和功能已经难以满足需求。”