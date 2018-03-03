女子当主播被安排“免费整形” 没挣到钱却负债5万

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张依）说起网络主播，大伙的第一印象就是形象好、才艺多，收入也比较可观，可最近西安女子萧萧，在2个月前刚面试成功一家直播公司，这钱还没挣，就负了5万块钱的债。

2个月前，萧萧还在直播平台上和大家聊天，可现在，她却在家里的为负债的5万块钱发愁，萧萧说，这5万元钱其实是自己整形花掉的，可萧萧为什么要整形呢？这事还得从2个月前，萧萧面试的一家直播公司说起……

萧萧：“面试之后，他们就说，你这个条件挺好的，挺合适的，你要是来我们这边上班的话，工资都会很可观，然会我们会保证推广你，让你赚到比较可观的收入，然后我们这边还有一个，几万块钱的整容福利，就说免费给我提供一个额度，让我去整容，是给我免费提供的。”

因为一直有做双眼皮的想法，对方说完这些话，萧萧也的确心动了。

萧萧：“对方就说，你自己干嘛要自己花钱去整啊，来我们公司上班，我们公司都免费给你提供啊，干嘛要自己花钱啊。”

由此，这个所谓的直播公司就开始步步为营，将萧萧拉入了圈套！三天后……

萧萧：“公司里的两个人，就带我去他们一个合作医院，说是让医生去面诊一下。”

割双眼皮、开眼角、垫鼻梁，这一系列下来，医院计算了4万元的手术费用，可正当萧萧觉得花费有点高，想搞搞价钱的时候，直播公司的人不仅没帮她搞价还推荐她选个更贵的！

萧萧：“垫鼻子的套餐已经一万多了，他还给我说，你别选这个一万多的，这一万多的不好，你选那个两万多的吧，他就说，我是为你好，我想让你做最好的。”

当时萧萧已经觉得奇怪了，正当她纳闷的时候，更奇怪的事情发生了，借贷公司竟然来到店里，咨询萧萧的个人信息，并帮她完成贷款，萧萧立刻就质问公司的工作人员。

萧萧：“这个钱不是你们公司在付吗，为什么要用我自己的信息去贷，然后公司的人说，这个你不用担心的，这个钱公司会给你们的，是因为，有很多主播都有在申请贷款整形，但是公司要是去帮主播贷款的话，贷不下来，主播太多了，所以就先用你们的信息贷下来之后，公司会把这钱返给你们。”

这一来二去的，萧萧总共承担了五万块，其中五千元现场结算给了整形机构，三万五的贷款，还要自己承担一万元因贷款产生的手续费，可当整形手术结束后，萧萧得到公司的答复却是……

公司工作人员：“三万五是你在我这上班两年，然后我给你把这三万五还了。”

萧萧说，自己像是哑巴吃黄连—有苦说不出，不仅做了高价整容，莫名奇妙贷了款，现在还被限制两年的工作自由，更可怕的是……

萧萧：“最近，贷款公司天天给我打电话，让我还钱，更可气的是，昨天，贷款公司居然打电话给我父母。”

目前，萧萧已准备向辖区公安机关报案。

编辑： 张娟