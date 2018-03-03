新生儿先天食道闭锁病情危重，两块“磁铁”救命。

新生儿先天食道闭锁病情危重，两块“磁铁”救命。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）磁铁我们都见过，特别是小孩子，总喜欢用两块磁铁来玩一玩同性相斥异性相吸，如果告诉您，这磁铁能救命，您信吗？

这是只有四十多天大的小安安（化名），因为患有多种先天性疾病，刚出生才几天，小安安便住进了西北妇女儿童医院儿科重症监护室。

西北妇女儿童医院儿外科副主任医师刘仕琪：“一个是喝水都不能咽下去，有呛咳，还有肺部的感染，还有合并先天心脏的畸形，等等多器官畸形。”

在紧急检查之后，医生们发现，小安安当下最危险的一种疾病是先天性食道闭锁。

西北妇女儿童医院儿外科副主任医师刘仕琪：“孩子的口腔到胃之间的这一段食道，是中断没有连续起来的，所以孩子喝的水，还有吃的奶，没有办法进到胃里面，都反而给呛到肺里面去了，引起了肺炎。”

通过进一步医学检查，医生发现，小安安中端的食道长度达到了三厘米，不仅罕见，而且异常危险，采取何种办法来有效医治，成了一个难题，在联合西安交通大学先进外科技术与工程研究所，共同商讨治疗方案之后，医生们选择了全国首例，全世界也极为少见的手术方式——磁吻合技术来为小安安进行治疗。

西北妇女儿童医院儿外科副主任医师刘仕琪：“在两个食管的盲端，我们分别放入一个磁体，在两个磁体的中央孔，我们穿过一根胃管，从口腔进入，穿过磁体，然后再进入远端的食管，再到孩子的胃里面，实现消化道的连通，然后再通过磁体的相互吸引，使两个盲端相互靠近，达到吻合的目的。”

今年1月25日，经过两个多小时的紧张手术，小安安中断的食管成功吻合，在医学观察期之后，小安安体内的两块磁体已经被安全取出，这意味着，小安安可以像别的孩子一样，正常喂食了，而针对小安安的其它先天性疾病，医生目前也在紧张的治疗当中。

编辑： 张娟