城管执法与摊贩起冲突 涉事队员及队长被停职调查

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 3月2日，一段城管在宝鸡经二路执法时与摊贩起冲突的视频引发众多网友关注。今天（3月3日）下午，宝鸡市城市管理综合执法局渭滨综合执法大队发布通报称，3月2日，渭滨综合执法大队队员在清理宝鸡市儿童医院门前占道制售“煎饼果子”的摊贩时，与摊贩夫妇发生争执，摊贩妻子将一罐辣椒酱砸在城管队员头部，后发生了队员脚踏摊贩事件。目前，涉事队员及带队队长已被停职，接受调查处理。

3月2日，一段城管宝鸡经二路执法时与摊贩起冲突的视频在网上流传，视频中，身着制服的城管执法人员将一名男子拉进综合执法岗亭，而紧跟在后面的另一名女子在与城管人员的理论、拉扯中，被城管人员脚踹倒地。

今天（3月3日）下午，宝鸡市城市管理综合执法局渭滨综合执法大队发布通报称，3月2日中午12:30分左右，渭滨综合执法大队机动分队队员在清理经二路北侧宝鸡市儿童医院门前占道制售“煎饼果子”的摊贩时，与摊贩夫妇发生争执。该摊贩的妻子将三轮车上一大罐辣椒酱砸在队员头部后，导致矛盾升级，双方发生撕扯，发生了队员脚踏相对人事件。

目前，公安机关已介入该案件调查，相对人朱某在事件中受伤原因正在调查取证之中。

此事件部分视频在网上流传后，造成很大影响。事件发生后，宝鸡渭滨区委区政府及宝鸡市执法局成立了事件调查组，迅速对事件进行调查处理。处理小组决定，安排专人积极配合医院对伤者治疗，责令涉事工作人员及带队的机动分队队长李建军立即停职，接受调查处理。

通报称，将根据公安机关的调查结果，对涉事责任人员依法依规严肃处理，绝不姑息。并立即开展纪律作风整顿，规范执法行为。

编辑： 张娟