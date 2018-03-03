渭南男子着急买票上车 5万现金遗落汽车站售票口

男子着急买票上车，5万现金遗落汽车站售票口。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏 陈浩）元霄节过后，陕西省各大汽车站又迎来新一轮返程客流高峰。今天（3月3日）下午，一名乘客在渭南运业客运站着急着买票上车去西安，不慎将自己装有5万元现金的小包遗失在售票窗口，等他发觉时客车已上高速公路。好在车站工作人员及时妥善保管，并努力寻找失主。下午5点半，包及现金终于物归原主。
下午3点多，渭南运业客运站售票员樊静正常售票时偶然发现：售票窗口外窗台上放着一个粽色小包，就对正买票的乘客进行提醒。
售票员樊静：“我说‘这个包是您的吗？’他说不是他的，然后后边和旁边几个乘客也说不是他的。我就赶紧递完票站着卖票，防止其他乘客把那个包拿错拿走，并通知我们的小件寄存人员。”
接到对讲机紧急呼叫，寄存人员迅速赶来将包拿走保管，并通过车站广播反复通知，但过了十分钟，却也没有人来认领。情急之下，工作人员先打开包在查看有没有失主联系方式时，却发现里面只有5万元现金，没有任何身份信息。
渭运集团渭南运业有限责任公司董事长周崇刚：“咱们工作人员也很着急，打开包以后发现里面只有巨额的现金，就及时的汇报给咱们的值班领导，值班领导一个就是通过监控进行查验，另一方面咱们根据现在的实名制售票查验。”
据介绍，下午4点多，车站接发往西安纺织城车站的大巴车乘务员途中打来的电话，说车上渭南籍乘客姜先生自称是失主，而且所说情况与实际基本符合。车站就安排姜先生及时到站上认领。
下午5点多，经认真核对并确认无误后，车站将5万元现金和小包都归还给从西安又赶回来的姜先生。他说，他买票后很快上车出站，并没有听到车站广播的招领通知。
失主姜先生：“我是特意回来取这么一笔钱，因为是着急用。今天就是背着包可能当时就是买票的时候着急也就疏忽了，当车上了高速之后，发现这个包丢了，然后当时唉呀心里就特别得着急，当时感觉唉呀就完蛋了。还好！我的这个包已经被咱站上的工作人员已经妥善地保管好了。唉呀，我就很感动，他们这种精神很好，值得弘扬。”
编辑： 张娟
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