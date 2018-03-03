饭店里推广仓颉文字，老板：这是对乡愁的寄托。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 冯勇）东郊商场里的一家饭店，来这吃饭的人，吃饭之前要一起认一下字，这是为什么呢？
顾客：“这个像父亲的父。”
吃饭之前先认盘子里的字，大伙这么卖力，为什么呢？
在饭店吃饭学认字，认到一个字，餐费减5元。天下真有这么好的事？这不，在西安东郊商场里的一家饭店就推出了这样的活动。
今天，当记者赶到位于西安东郊的这家饭店时看到，来这吃饭的人，在吃饭之前都先认盘子里的字，还非常卖力。
顾客：“一个字减五块钱，一桌减三个字。”
顾客：“认识三个字，一个字减五块钱。”
认个字有啥难的？
顾客：“我感觉像甲骨文。”
顾客：“我一个字都减不了。”
顾客：“这是象形字吗？”
看看盘子，就知道这减五块钱的难度了。
老板：“这是咱过去最古老的象形文字，这是仓颉所造。”
老板：“实际上很多人不认识，昨天有个年轻人，把这二十八个字都能认完。”
这不，看到很多人不认识，老板还帮忙百度找答案呢。
帮忙百度，还提供答案，老板你这生意要亏本了！
老板：“主要是为了推广仓颉文化，减钱只是一方面，咱是为了推广这二十八个汉字，不认识的话，我会告诉他们答案。”
开饭店大伙吃好就行，为什么自己要花这么多精力推广古汉字呢？这个问题，老板是这样回答的。
老板：“我出来三十多年了，白水对我也是一种乡愁，看见很多关于白水的事情，人很激动，我来自仓颉故里。”
这不，老板表示，他也打算慢慢推广仓颉文化。
编辑： 张娟
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