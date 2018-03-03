酷骑单车"退款门"事件后被"遗弃" 成西安街头垃圾

酷骑单车被“遗弃”，成西安街头垃圾。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晓辉）去年，酷骑单车退款门事件发生后，这款共享单车逐渐淡出了人们视野，不过，问题也随之而来了，除了押金迟迟不能退还外，已经被投入市场的自行车也没有人管了。

今天，记者在西安南郊昌明东路看到，路边堆放着很多单车。

附近学校学生：“这堆车从上学期开始放着已经有很长时间了，也不知道咋回事。”

在这一大堆共享单车中，除了零星几个其它品牌的车外，多数都是已经倒闭的酷骑单车，至少有三十多辆，有的完好无损，而有的已经有不同程度的损坏。

记者：“谁放到这的？”

附近保洁员：“不知道。”

这些小绿色，曾经也是市场上的“香饽饽”，如今，就像垃圾一样被遗弃在角落里，无人问津。

附近学校学生：“骑过一两次。”

记者：“现在还骑吗？”

附近学校学生：“不骑了。”

记者在西安街头专门寻找了一番，虽然没有见到像昌明东路一样大规模堆放的酷骑单车，但还是能看到它们的身影。

小寨城管人员：“在小寨地区偶尔有一两辆，上面都是灰，肯定没有人骑了。”

市民：“这长期风吹日晒，就彻底报废了。”

据了解，酷骑单车倒闭后，用户的押金问题还没有解决，而这些因为长期没有人维护管理，爆胎的、没座的、锁难开的，都被遗弃在了街头小巷，俨然已经成了城市里的垃圾。

小寨城管人员：“相关部门应该把这东西收了，或者重新利用起来，不应该再放在街上了。”

编辑： 张娟