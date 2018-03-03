元宵节黑网吧学生扎堆，孩子游戏间隙补作业。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）最近，一位家住航天大道北里王村附近的家长反映称，自己孩子最近频繁出现在北里王村两家黑网吧内。究竟是怎么回事？

2018年3月2日15:30，按照家长的指引，记者来到北里王村一条偏僻的小巷子内。家长所说的网吧，正是这栋民房的这个门内。这扇小门外没有任何门头和标识，显得很是神秘。不过打开门，确实别有洞天。

网吧里光线昏暗，有30多台电脑。让人惊讶的是，在这个仅有几十平米的套间内，居然是学生扎堆。甚至不少孩子，都身着校服。

学生：“今天作业写得早，没事干。我妈不知道。”

虽说昨天是正月十五元宵节，外面欢天喜地闹元宵，这网吧里的孩子们，也是热闹非凡。叫喊声，垃圾话此起彼伏。

记者：“你才多大打了四五年游戏了？”

学生：“十五。”

记者：“今天（3月2日）不上课？”

学生：“星期一上课。”

记者：“不回家过十五在这玩游戏？”

学生：“回，等会买完汤圆回家。”

记者：“哪个学校？”

学生：“航天。”

随后，记者在前台试着办了张卡，居然没有任何限制。

网吧老板：“办张十块的。”

记者：“我身份证没拿哦。”

网吧老板：“不要身份证。这基本上都是高中初中的。”

显然，这是个不折不扣的黑网吧。看来容留未成年人上网，老板自然心知肚明。可由于学生是主要客源，老板还是昧着良心，给这些孩子们偷偷开了绿灯。这其中，一些小学生模样的孩子，甚至带着作业本。看来是利用玩游戏的间隙，奋笔疾书补作业。

根据家长的指引，在距离这家网吧不足三百米的另一栋民房内，也藏匿着一家黑网吧。这家网吧更是神秘，大门开在了民房院内一角。

记者：“找个娃。”

老板：“你找。”

同样，在这个面积更小的网吧内，不少稚嫩的脸，一脸痴迷地玩着游戏。见到记者询问，老板显得很谨慎。

记者：“这都多大娃？”

网吧老板：“初中娃。”

记者：“小孩嘛，上学呢，你都让来玩？”

网吧老板：“初中娃，技校的娃，开学了，都是自己人。”

记者：“再自己人，都是未成年人嘛。”

记者在网吧待到天黑，不少孩子元宵节一整天，都沉迷在游戏之中，迟迟不愿回家。

编辑： 张娟