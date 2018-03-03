陕西代表团举行第一次全体会议，推选胡和平为团长。
陕西代表团举行第一次全体会议，推选胡和平为团长。
西部网讯（特派北京记者 秦振 赵昊）今天（3月3日）下午，出席十三届全国人大一次会议的陕西代表团在住地举行第一次全体会议。代表团第一召集人胡和平主持会议，召集人刘国中、贺荣、梁桂、刘小燕和其他代表出席。
会上，全体代表一致推选胡和平为陕西代表团团长，推选刘国中、贺荣、梁桂、刘小燕为副团长。
会议审议了十三届全国人大一次会议主席团和秘书长名单（草案）、会议议程（草案）。
刘小燕传达了大会秘书处召开的各代表团召集人会议精神。
编辑： 张娟
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