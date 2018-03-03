今年春节西安收获7个优良天 同比增加3天

西部网讯（记者 鄢山宇）3月3日，记者从国家环保部全国环境空气质量实时发布平台上查询到的数据显示，今年2月15日至3月2日（除夕至元宵节）期间，西安市环境空气质量优良天数达到7天，与2017年除夕至元宵节同期相比增加了3天。

在鞭炮声中，送去旧岁、迎来新年，是中华民族的传统习俗。然而, 烟花爆竹的燃放不仅造成环境污染，而且严重影响广大人民群众的身体健康，也易带来安全隐患。从近年来的情况看，春节期间烟花爆竹燃放，对空气质量的影响十分明显。2016年春节期间，由除夕当日上午的良好天气到晚上急剧上升到重度污染，直接导致西安市出现10天污染天气。2013年、2014年连续两年除夕夜均出现爆表（污染指数大于500），污染指数峰值最高达到1200。

2017年12月1日《西安市销售燃放烟花爆竹安全管理条例》正式施行。《条例》规定，新城、碑林、莲湖、雁塔、灞桥、未央区行政区域，全年禁止销售、燃放烟花爆竹；其他区域所在地区县人民政府自行确定禁止销售、燃放区域，并向社会公告。春节前夕，西安市文明办、市环保局等八部门，再次联合倡议“遵守法规不燃放·绿色环保我先行”不燃放烟花爆竹。

今年春节期间，各区县政府、开发区管委会切实履行属地管理责任，成立执法检查队伍，坚决杜绝违法销售、燃放烟花爆竹行为。市政府督查室、市铁腕治霾办组成联合督查组，对各区县、开发区及市级相关部门烟花爆竹禁售禁放工作开展情况进行督导检查。

记者从国家环保部全国环境空气质量实时发布平台上查询到的数据显示，今年2月15日至3月2日（除夕至元宵节）期间，西安市环境空气质量优良天数达到7天，与2017年除夕至元宵节同期相比增加了3天。重度污染及以上天数与2017年同期比较减少了4天。大家最讨厌的严重污染天一个也没有，而在2017年同期还出现了1个严重污染天。2018年2月21日还出现了一个极少见的优级天，当天空气质量指数AQI为47。而去年同期没有一个优级天。