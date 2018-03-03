香港市民不知异地交通违法咋处理 西安交警热心相助。
西部网讯（实习记者 马静茹）3月2日，农历正月十五元宵节，正是出游的好日子，香港市民陈先生在西安却遇到困惑，在不知异地交通违法该如何处理时，遇到西安市公安局交警支队民警李一波热心相助，化解了他的疑惑，这种办事体验让他不禁竖起了大拇指。
当日中午1时30许，西安市公安局交警支队民警李一波在吃完午饭回单位的路上，碰见群众在向支队楼下物业人员咨询，出于职业敏感和服务精神，他主动上前出示警官证，并进行了询问。
原来，陈先生是香港人，驾驶苏A牌照的车辆，但在西安却有几个交通违法，因为没有内地身份证，无法绑定交警app处理，几个交通违法信息又分属几个大队，怕回到南京变得更麻烦，就想咨询个明白，才找到了交警支队，但依然不知道该怎么处理。
李一波在了解情况后，协助陈先生查询违法信息的详细情况，发现已在南京裁决，李一波联系西安支队和南京支队的同事，得知这种情况可以在南京一并交款处理，便耐心向陈先生进行了解答。
整个过程，陈先生对西安公务人员服务态度连连称赞，说到：“阿sir好服务。”陈先生临走时，李一波还留下了他的联系方式，以便找寻到更好的处理方式后可以告知他。
回到单位，李一波又和业务处室再次核实确认：港澳同胞持内地驾照驾驶外地车在西安各辖区的交通违法处理在任一大队均可受理。李一波微信第一时间告知了陈先生，给他更多选择。
就在微信留言时，李一波发现陈先生发了一条微信朋友圈说到：“今天很感谢李一波警官，感觉西安交警的服务非常好，希望西安其他政府部门的服务也不断进步。”
对于这条微信朋友圈，李一波感到只要用心服务，定能换来群众的认可，心里十分开心。李一波说，西安国家中心城市的建设需要越来越多专业热情的公务人员共同努力，也相信西安会更加包容、热情、更加国际化，真心欢迎更多港澳台同胞、更多国际友人来西安投资、居住、共同建设美丽大西安。
编辑： 张娟
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