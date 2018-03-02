索洛湾村党支部书记柯小海：干干净净作群众信任的"领路人"

柯小海在半山腰上和村民一起搬石头打土筑坡。

村民组成人力传送带，从山下将石块送到山腰上筑坡。

西部网讯（记者 熊惠玲 实习生 符彤昕）村上定期给村民发放米面油和生活用品，就连电视机、电冰箱、电脑这些家用电器也都是配发的，作为黄陵县双龙镇索洛湾村的村民，提起现在的红火日子，各个都竖起大拇指：“当了咱们索洛湾的村民，人人年底都能分红，男娃娶媳妇不发愁，老人养老有保障，这都亏了我们支部书记柯小海带领大家闯出一条致富路，索洛湾村才从一个落后村、烂杆村，成为远近闻名的小康村、先进村。”

因地制宜开山凿洞建景区 亲力亲为手把荒山变金山

3月1日清晨，山中的冰雪尚未完全消融，索洛湾的村民们正忙的热火朝天。就在前一天，支部书记柯小海通知村民们第二天一起去索洛湾景区打扫卫生，为中旬的开业做准备，“不用监督，只要家里有人的，都赶过来义务劳动。”

记者见到柯书记时，他正在半山腰上和村民一起搬石头打土筑坡，为景区内“水帘洞”景点作完善。头顶是坚固的岩石，山坡上是枯叶覆盖着的淤泥，有的村民组成人力传送带，从山下将石块送到山腰上筑坡，有的村民打扫卫生，有的村民拉车运土……一位年长的村民告诉记者，“小海不搞特殊化，凡是村里的劳动他都参加，做事亲力亲为。”

作景区要树立品牌意识，要有特色，这是柯小海在各地考察后总结出的运营思路。开山打洞，引水造景，让人称奇的“水帘洞”，就是柯小海一手打造的。

“水帘洞”居于半山腰，长200米左右，穿洞而过便进入狭长的山谷，谷中寨屋林立，环境静谧，天然景色与仿古寨屋浑然一体，最适合纳凉休闲。

从洞口到洞尾短短的200米的距离，只用三四分钟就能穿越，然而柯小海在当初设计考察时，却需要绕道翻山六七个小时，才能到洞尾。“山上很多地方没有路，是光滑的岩石，有的地方都是垂直的陡坡，我们来来回回考察过几十次。”他笑着说，景点设计考察虽然辛苦，但大家没有想到实施起来才真是难。

“难在钱上！”他说，我们找了好几家公司询问凿洞的价格，报价都在500万上下。“这么高的造价，投入太大，景区到处都要花钱，我们拿不出来。”

柯小海发现，周边的煤矿也打洞，在和技术员了解后获悉，矿上的打洞设备也可以打山洞。“我弄清楚打洞需要的设备后，便一样一样地问矿上借，还不敢一次性借全，怕人家知道我们打洞不借给我们，又聘请了一位技术专家。”他笑着告诉记者，在外面需要500万才能打的洞，我们最后只花了50万就成了。

今年，柯小海正在积极谋划一件大事——给索洛湾村的每个村民定制服装。“旅游要满足六大要素‘吃住行游购娱’，首先就是要吸引人，不仅仅是村里的房屋有特色，我们的人也要有特色，服装是最显眼的特色，以后游客只要进到村子就能很快分辨出哪些人是索洛湾的人。”他说，这就会变成一种标志，每个人都是宣传员。

索洛湾村围绕黄陵国家森林公园建设，积极发展旅游三产，目前，逐步建设了索洛湾古镇、餐饮一条街、沮河漂流、峡谷寨探秘、农家宾馆等配套产业，进一步提升了索洛湾村的产业规模和水平。柯小海说，“我们计划3月中旬景区正式开业，村民们都干劲十足，期盼着好的营业收入带来更多的分红。”

编辑： 熊惠玲