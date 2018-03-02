全国两会首场新闻发布会举行 王国庆谈脱贫话治污“金句”不断







西部网讯(特派北京记者 李媛) 今天(3月2日)下午4:30分，全国政协十三届一次会议新闻发布会在人民大会堂一楼新闻发布厅举行。大会新闻发言人王国庆向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。西部网、陕西头条记者在现场注意到，1个多小时的时间里，王国庆回答了中外记者的10余个问题，包括经济形势、精准扶贫、学生减负、乡村振兴、央企改革、扫黑除恶、区域协调发展、民主监督、中日关系等，金句不断。

谈中国经济:“颜值”高 “气质”好

“2017年中国交出了一份很提气的经济年报，经济总量突破82万亿，几乎相当于英国、印度、法国、意大利、巴西、加拿大等六国的总和。”王国庆形容，“尽管去年国内外形势错综复杂，但我国经济发展稳中向好、好于预期，不仅‘颜值’高，‘气质’也相当好。”

展望2018年，王国庆表示，我国经济进入了高质量发展的新时代，应把提质增效、转变发展方式作为经济工作的重中之重。“大力发展实体经济；坚决防范各种风险；务求改革取得实效；继续深化供给侧结构性改革；切实完善民生保障机制。”

王国庆提出，实现高质量的发展，还要有高标准、严法治和好文化。没有高标准就不会有高质量；有了高标准还必须有严格的法治保障；好文化就是要培育和弘扬精益求精的“工匠精神”。“新时代中国经济的发展一定会更高质量、更有效率、更可持续，继续发挥世界经济增长的‘压舱石’和主引擎作用。”

谈脱贫攻坚:拉家常中了解政策落实

过去五年里，我国的脱贫攻坚取得了决定性的进展。6600多万人口稳定脱贫，贫困发生率也在大幅下降，成就有目共睹。全国政协为此召开过常委会，100多名委员分赴75个贫困县走村入户，开展了时间跨度长达4个月的实地调研。

说到这里，王国庆援引了一篇报道:去年4月中旬的一天，地处陇东黄土高原上的环县，两位政协委员没开车、没带工作人员，进了当地一村民窑洞中。在拉家常过程中，了解到刚脱贫村民怕又返贫的担忧，听到了扶贫项目过于集中、地方配套负担太重的抱怨，掌握了检查考核过多过繁、基层干部疲于应付的实情。

经过深入调研，委员们形成了40多份调研报告。其中建议注重扶贫同扶志、扶智相结合，激发贫困人口内生动力；力戒形式主义，改革考核方式，为扶贫考核“瘦身”。 “今年全国政协还将围绕解决深度贫困地区脱贫问题召开专题议政性常委会议，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会继续发力助力。”王国庆说。

“今年全国政协还将围绕解决深度贫困地区脱贫问题召开专题议政性常委会议，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会继续发力助力。”王国庆说。

谈大气污染防治:需要从转变经济发展方式上着手

“雾霾”相关的问题，几乎成了这几年两会新闻发布会的必答题。即便如此，王国庆还是感叹:“要答好这道题确实不太容易。” “2017年在我们努力之下各项考核指标如期完成，特别是京津冀地区空气环境质量创近年来的最好水平。但是对蓝天白云能否常态化这个问题，我们仍不能过于乐观。因为眼下空气质量明显好转是在中央打赢污染防治攻坚战的决心和部署的前提下，是在我们付出了沉重代价和气象条件有利的基础上实现的。正如人们所说‘人努力、天帮忙’。”

在王国庆看来，生态环境出问题的根子在于增长方式的粗放、生产方式的落后、生活方式的不环保。而这些根本性的问题，现在还没从根本上得到解决。“我们必须强调，大气污染防治和经济发展、保障民生并不矛盾。高排放、高污染的经济增长不仅影响长远发展，而且影响百姓的生活和健康。这不是我们所要的增长。”

“所以，在我国经济由高速增长向高质量发展转变的当下，更应坚决地调整产业结构、能源结构和运输结构，从源头上减少污染，形成节约资源、保护环境的发展方式和生产方式；同时坚持全民共治。”王国庆说。

编辑： 熊惠玲