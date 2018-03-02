长安区举办灯谜会庆元宵 千条谜语引人入胜再现大唐风



灯谜竞技深受群众喜爱。

西部网讯（记者 熊惠玲 通讯员 王丹阳）3月2日下午，长安区文化活动中心锣鼓喧天，欢歌笑语，由西安市文明办主办，长安区委宣传部、区文明办、区文体广电局、区图书馆承办的西安年·最中国“我们的节日·元宵”灯谜会盛大开幕，让广大市民切身感受“传统”与“新潮”、“ 好玩”加“有趣”的精彩体验，将长安区“西安年·最中国”系列活动进一步推向高潮。

活动现场，悬挂的大红灯笼格外喜庆，千条彩色布条谜语随风飞舞。2000余条反映我国历史文化、民俗风情、地名人名、政治、经济、社会、社会主义核心价值观和长安区情的灯谜，吸引了众多市民积极参与。人们驻足其间，或是沉思默想，或是三五成群，时而眉头紧蹙，时而喜笑颜开。领取奖品的人们按照队伍有序前进，并分享破解谜语的喜悦心情。

本次活动，还专门设立了中国传统的转九曲灯谜，内设原创灯谜500条，参与群众穿梭在灯谜迷宫里，仿佛都化身古代的才子才女，谈笑风生，怀袖盈香，过一回“火树银花合，星桥铁锁开。金吾不禁夜，玉漏莫相催”的大唐上元梦。一个个有趣的谜题，一句句元宵节祝福，一张张欢乐的笑脸，给春节画上圆满的句号，也为长安区2018年描绘出第一个美好的感叹号！

编辑： 熊惠玲