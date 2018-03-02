朋友圈发广告信息每天挣25元 被骗者遍布全国

发朋友圈每天挣25元，被骗者遍布全国。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）每天发朋友圈还能挣工资，这样的美事不知道大伙听过没？西安的杨女士就被这样的网上兼职信息吸引住了，可结果她发现上千人都中了圈套。
杨女士：“看到朋友圈说转发他们的推广消息，每天就可以赚到25元的工资。”
每天早上，在朋友圈发三条广告信息，到晚上就可以领工资。杨女士说，看了这条技术推广的兼职信息，她也是心动不如行动，按要求交了268块钱会员费，可等到晚上领工资的时候，才发现情况不妙。
杨女士：“收我钱的财务说，他们所有的财务都被大老板踢出微信群了，他们也联系不到老板，大家都被骗了。”
记者看到杨女士所说的技术推广信息，是有关清淤机器人等技术的广告。微信兼职者被要求加入广告群和工资群，禁止群里的人互相加好友，介绍会员有提成，兼职满三个月才能退押金。杨女士说每个微信群少说也有二三百人，群里的每个人都有编号。
杨女士：“我加的是编码44E群，基本上说明这是第44个微信群，每个群里的财务不一样，成员也不一样。”
杨女士说被骗的人遍布全国各地，大伙都是在同一条微信广告上吃了大亏。
在一个500名受害者的微信群里，被骗者纷纷晒出了自己被骗的经过和转账记录。被骗的人说，他们分在40到50个不同编号的微信群里，大伙都是因为25块钱上了当。
通过其中一个财务主管白某和上级总监的聊天记录，记者看到财务每天都会详细统计群里的人数，根据工作量发工资，2月27日工资突然没有到账，不管财务怎么联系，总监没有任何回复。
从财务和被骗者提供的信息来看，被骗的钱都流向了一个姓肖的人的银行账户，总金额非常巨大，骗人信息背后的黑手到底是谁？目前，全国各地的被骗者正在联手向公安部门求助。
编辑： 张娟
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