村民修房遇坍塌受雇男子被砸身亡，县政府介入协商。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙 赵越）这里是陕西咸阳乾县临平镇马里村，家家户户几乎都是这样的二层小楼，外面还有漂亮的前门大院，但在一位姓李的村民家，院子里却是废墟一片，有散落的砖瓦，还有断裂的楼板，就在4天前，这里发生了坍塌，而这次坍塌也在这个宁静的小村子引起了轩然大波。

村民：“当时叫人去救人。”

正修的老房子突然坍塌，周围的村民也纷纷赶去救人，不过，当村民搬开废墟，发现雇来的小工袁师傅已经没了气息，当家人接到通知匆匆赶到时，现场的情形让他们一时无法接受。

记者了解到，雇主一家姓李，四天前雇了几个人翻修老屋，身亡的袁师傅就在邻村，临时在这做小工，没想到才干了一天就出事了。

村民：“就是人在二楼，也没防护措施，楼板断了直接掉下来了。”

袁师傅的家人说，从事发到现在，他们也没有见到雇主一家，无人出面解决，他们也只能暂时将尸体安放在院中，而每次踏过这片废墟，心中的悲伤难以想象。

袁师傅的女儿：“早上还送我，我都不敢相信。”

不幸身亡的袁师傅今年五十三岁，是家里的顶梁柱，意外发生后，雇主突然失联，村民们也议论纷纷。

村民：“这都是老实人，就是心里面害怕。”

村民们说李家平时为人还算不错，家境也不算富裕，事发后村委会以及县政府也分别和两家家属就此事进行协商。

乾县人民政府工作人员：“我们就协调一下，如果实在不行就走司法程序。”

目前袁师傅家人已经报警，寻找雇主一家，对于赔偿问题各方还在协商当中，涉及的安全责任问题，咸阳市乾县人民政府相关部门也已经展开调查。

编辑： 张娟