市民买房遭遇霸王条款 开发商要求买房必须买车位

买房遭霸王条款，不买车位不卖房。
买房遭霸王条款，不买车位不卖房。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王毅）现如今，小区车位都不便宜，有车的人都不一定愿意掏钱买车位，可家住西安市鄠邑区的张大妈，最近买新房算是遇到了个莫名其妙的规定，自己和老伴没有车，也压根不会开车，可想买套新房，却要必须买车位。
张大妈：“孩子给我买房，想住有电梯的房，当时高兴嘛。”
年前决定买套新房，这是家住西安市鄠邑区的张阿姨这个春节最高兴的事，当时在路上拿到了份名叫家福华城楼盘的广告，由于价位和户型都十分满意，张师傅一家就在去年12月，交了5万元的定金。
张大妈：“他们说，现在预售证没下来，他们不能卖，所以先让我们交定金，等到预售证下来以后，给我们通知，签正式合同交首付。”
尽管没有预售证，但定金都交了，张阿姨也只能耐心等着售楼部的消息，前几天，终于等来了交首付的通知，一家人高高兴兴准备去交钱。
张大妈：“我们这房子算起来是22万的首付，我们去了以后，他们说钱不够，还要再给7万元。”
这让一家人纳了闷，协议上的单价白纸黑字写得清楚，这多出来的7万元，究竟是什么钱呢？
张大妈：“他们说这7万块钱是买车位的，我就想不通，我们老两口都60多岁了，我们也没车，也不会开车，我们要这车位干什么，他们说，不要车位，这房子就不卖给你了。”
买房必须买车位，这样毫无道理的规定，让张阿姨一家无法接受。
张大妈：“很生气，我们这平民百姓有多少钱呢，开发商说要钱就要钱，我感觉他们在强买强卖。”
张阿姨觉得，自己完全不需要车位，可自己没有任何选择的权利，这是典型的捆绑销售。今天下午，也来到了这个家福华城售楼部。
置业顾问：“预售证在4月初办下来，五六号楼和三栋洋房一起，现在4个证已经齐了，光差预售证了。”
看来，直到目前为止，这个楼盘依然五证不全，却在光明正大地销售房屋，在售楼部里，还有不少人准备来交首付款，但都被带到了地下车库平面图前，选购车位。销售顾问强调，想买这里的房子，这车位，是非买不可的。
置业顾问：“我们就想配到两户配一个车位都不行，配了以后业主这边，一家必须有一个车位，这不是强买强卖。”
置业顾问语气温和，但态度坚定，表示这个楼盘的配套设施优良，车位和住户比例达到了一比一，开发商这么卖车位，完全是为了业主着想。
置业顾问：“须都得买车位，因为考虑到后期家家肯定都有车。”
记者：“如果不要怎么办？”
置业顾问：“房子可能就得退。”
随后，我们又见到了一位财务工作人员，关于车位，他的解释更加直白。
财务工作人员：“这么卖车位有点违规，投诉结果就是，因为预售证还有几天下来，没下来之前销售都是违规的，违规的处理办法就是房管局来罚20万，原来签订的所有协议全作废，越投诉老板笑得呵呵，罚20万对老板是个啥概念，如果都把合同作废了，每平米涨价涨1200元，再把前期卖这房都一退，老板净赚3000万。”
这样解释，大伙就都明白了，这是明摆着趁房价高涨，制定的霸王条款！让前期交了定金的购房者吃了哑巴亏。目前，张师傅一家人也准备向相关部门反映此事。
编辑： 张娟
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