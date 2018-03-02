为帮“刑警”男友做生意，女孩网贷30万无力偿还。
为帮“刑警”男友做生意，女孩网贷30万无力偿还。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵祎伟）今天（3月2日）有一位小张给我们打来电话说，自己被一名男子骗了，现在是人财两空，这到底是怎么一回事。
小张：“四个月前我就开始接到各种骚扰短信，现在没办法了，我欠下了30多万。”
今年23岁的小张在短短不到一年的时间里，怎么会欠了这么多钱，这还得从去年三月份说起。当时朋友给小刘介绍了一位男朋友赵某。
小张：“他给我说的自己就是通过公务员考试，考上的正式刑警。”
之后一段时间，赵某对小张百般照顾，俩人就顺理成章地成为了情侣。半个月后，赵某开始试探性的向小张借钱。
小张：“他说他没有钱还房贷了，让我给他转一点钱。”
陷入甜蜜的小张那会儿也没多想，就给赵某把钱打了过去。
小张：“后来他就以各种名义向我借钱，越来越多，最后他说他是要做生意。”
记者：“你就没有怀疑过吗？”
小张：“他说他是警察，我想着应该没问题，而且当时自己也不清醒。”
由于自己也拿不出太多钱，赵某便鼓动小张去网上贷款。短短半年的时间，小张不断的贷款然后再把钱不断打给赵某。
小张：“我给他总共能转了二十多万吧，还有信用卡被他套现了，有一万多吧。”
网贷如果还不上，利滚利非常可怕，而令小张难以接受的还有各种骚扰。最后不堪重负的小张求助赵某帮助自己还钱，没想到赵某立即翻脸不认人。不仅不露面，更是在微信上恐吓小张，无奈之下小张只能报警。民警调查发现，赵某曾经当过协警，并非如他自己所说的刑警。目前赵某已经被高新警方刑事拘留。
小张：“我就想告诫所有女孩子，一定要保持清醒的意识，不要因为别人的花言巧语就相信了。”
编辑： 张娟
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