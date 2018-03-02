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西安一15岁男孩坠楼身亡 警方已经展开调查

时间：2018-03-02 20:36:46  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李之祺

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西安一15岁男孩坠楼身亡 警方已经展开调查

今天凌晨四点多，在西安市南郊一小区，一名15岁的男孩不幸坠楼身亡。

西安一15岁男孩坠楼身亡，警方已经展开调查。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李之祺）今天（3月2日）凌晨四点多，在西安市南郊一小区，一名15岁的男孩不幸坠楼身亡。

当记者赶到时，虽然现场已被清理，但是地上仍残留着血迹。

记者了解到，这名男孩从昨晚就与家人失联，家人也联系小区保安，同时报警寻找男孩，但是一直没有结果，直到今早噩耗传来。

据了解，这名男孩是从小区33层的楼顶坠亡的，而一位保安透露，在楼顶还发现了一个白酒瓶以及不少呕吐物。

目前，关于该男孩的死因，民警已经展开调查。

编辑： 张娟

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