安康82岁老人病重 直升机飞越秦岭免费送西安

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 胡镜 赵杨梅子）救人如救火，今天（3月2日）早上，安康一位老人病重需要紧急来西安，一场空中救援随即展开。
时间：今天中午12点15分
记者：“我现在就是在西安航天的机场，一架从安康飞来的直升机马上就要降落了，我们了解到，这架直升机上载着一名病重的老人，现在飞机马上落地。”
时间就是生命，为了把病人紧急的送到西京医院，现在西安交警曲江大队航天中队的民警现在在前边开道，后边的救护车紧紧跟随警车，正在争分夺秒。
为了赶时间，一路上，交警连闯几个红灯，而其它车辆见此情况也都能及时让停。
现在仅仅只用了20分钟，就把这名病人紧急送到了西京医院的急诊科，平常这段路需要大概一小时，今天我们看到路上还是非常堵的，但是交警也是开的非常非常快。
西安交警曲江大队航天中队交警：“一路挺顺利的，感到挺高兴的。”
我们从家属处了解到，安康82岁的龚老太太颅内病变，需紧急转院西安，今天早上十点左右，金汇救援直升机公司接到家属求助，直接从西安起飞到达安康，载着病重老人又从安康回到西安，而这也是直升机首次翻越秦岭公益救援。
飞行员：“去安康那边飞要跨秦岭，秦岭山上，那边气候多变，有些飞机是不敢飞的，但是顶着这个风险，我们还是本着生命第一的原则，把她救过来，在了解了她的家境之后，对她也是免费救援。”
这次使用的机型是价值1.35亿的救援直升机AW139，两小时飞行费用需要14万元，而这次免费公益救援，让老人家属相当感激。
老人家属：“老人左手左腿活动不灵便，平时坐车也晕车，坐电梯也晕，如果坐救护车的话，老人会受不了。”
老人家属：“争取了很多时间，让我们的家人很安慰，感谢社会各界的帮助，真的我们心里也是很感动的。”
编辑： 张娟
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