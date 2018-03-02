城墙灯会上的“护灯人”

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王兵兵）春节以来，西安城墙新春灯会吸引了众多省内外游客，各种造型的花灯装扮着古城，也点亮了西安的夜色。而在灯会的背后，有一群守护着灯会安全的人，他们就是“新春灯会上的‘护灯人’”。
早上9点，西安城墙的电力维护人员张万增换上了工作服，拿上了工具，走上城墙开始了自己一天的工作。春节灯会举办以来，除了各种花灯，城墙上的路灯、轮廓灯以及电路，得每天早上检查一遍。
张万增：“这个灯杆是否牢固，灯身有没有破损的，还有就是下边底座是否完好，垛口的这个轮廓灯，灯条有没有歪的，掉的，早上巡检的是这些东西。”
城墙全长13.74公里，张万增和他的同事从两头分别检查，一趟下来每个人要走将近7公里，一边走，一边上下检查。
张万增：“所有的灯会都是靠电点亮的，我们如果保障不好，那这个灯亮不了，给游客带来的就是欣赏不到这么漂亮的花灯。”
编辑： 魏梅
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