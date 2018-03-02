“网红”民警曹金生 帮助600多名走失人员找到家人

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王守君）在我省西安市，有这样一个人，名叫曹金生，他不仅是一名民警，更是一名“网络红人”。六年以来，他自发地通过网络的力量，帮助600多名走失人员找到了家人。他的微博“西安莲湖曹警官”，也被越来越多的人所关注。
曹金生：“喂，你好，我是咱莲湖的曹警官，老人找到了，平安找到了。”
最近，曹金生又帮助当地一个家庭找到了走失的老人。在确定老人已经与家人团聚后，老曹悬着的心也落了地。
曹金生：“以后给老人身上带一些卡片，写上你家人的联系电话，包括她自己的身份信息，走失之后最起码能及时跟你们联系。”
走失老人家属：“哦，好的，谢谢你啊，谢谢，谢谢。”
今年2月14号，一名老人在西安城西客运站走失，家人发现她走失后，立即向公安莲湖分局枣园派出所报了案。
曹金生：“枣园派出所调了附近的监控，做了很多的工作，但是一直没有线索。我把情况核实以后，立即在我的微博、微信、经常和我合作的各个平台，都进行了推送，及时扩散这个消息。经过多方努力，两天以后把这个老人找见了。”
曹金生是西安市公安局莲湖分局一名普通民警，但在同事以及许多群众眼里，他还是一名“网红”。他的微博、微信账户“西安莲湖曹警官”拥有粉丝10多万人，他发布的寻人微博常常吸引不少公众人物的互动转发。
曹金生的同事王武名：“他已经成了公安网络的一个名片了，他做这个完全是一种公益的事情，包括现在有人发寻人启事，也说经曹警官确认。充分利用了自己的网络平台，成功地寻找了失踪几年、十几年的成功案例。”
2013年1月12号，一位女孩来到公安莲湖分局求助，称自己走失，无法找到家人。曹金生和同事们在其随身携带的包里没有找到任何有价值的线索，通过公安人口信息比对也没有与之相符的信息。于是，曹金生就尝试用自己的微博，发布了寻人启示。曹金生自己也没有想到，接下来的几天时间里，那条微博被转发了5万多次，超过8千万人阅读了他发布的寻人启事。没过多久，河南商丘一户人家在网上看到了这一信息，并确认女孩就是自己失散五年的孩子，最终女孩与家人团聚。
曹金生：“当时也是开通微博时间不久，没有想到就是发了一条微博，很微弱的力量就帮助女孩找到了家人。”
从那时起，每当看到寻人的信息，他都会第一时间核实，并在网上发布，帮助走失人员寻亲。从2013年至今，他已经成功帮助600多名走失的老人和孩子找到了家人，“曹警官寻人”也已成为微博上的热门话题。
曹金生：“每一次帮助求助者找到走失人员，我们也很开心，很高兴，很有成就感。”
为了动员越来越多的人参与到公益寻人当中，曹金生还牵头成立了“曹警官公益寻人”组织和寻人志愿者公益联盟，并联系多个新媒体平台建立了上千人的公益寻人微信群。近年来，他先后被评为 “陕西政务个人微博最具影响力奖”；被西安市文明办评为“西安好人”。
曹金生：“不管干什么工作，咱们都可以力所能及地帮助人。希望更多的朋友加入我们公益队伍，多传递社会正能量，帮助他人，收获快乐。”
编辑： 魏梅
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