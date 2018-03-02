社火之乡陇县演绎“黄土地上的狂欢节”。

西部网讯（通讯员 梁会平）震天的锣鼓敲起来，古老的社火耍起来，欢快的秧歌扭起来……3月2日,农历正月十五元宵节,宝鸡陇县各大街道人流如织，来自陇县10个镇各具特色的百余家社火犹如一条长龙穿梭前行，精彩的社火表演让全国各地千余名摄影爱好者和近20万人大饱眼福。

“社火过去是节日迎神赛会扮演的杂戏杂耍，如今已经成了当地一种民俗，每到春节，村村都要耍社火，不耍社火就好像没有过年”。上午9时许，在陇州社火文化广场，陇县文化馆馆长苏黎明说，陇州社火的渊源是在古陇州先民们祭祀土神、谷神活动中所表演的傩舞、祭祀舞中逐渐加进了其它杂戏杂耍的“百戏”广场娱乐活动。这种“社日”庆典时所举行的“百戏”游演活动，古陇州人惯称为“社火”。陇州社火作为古陇州先民图腾崇拜、祈天求福的一种民俗礼仪活动，两千余年繁衍不衰，传承至今，以其内容丰富、规模宏大、气势磅礴而名扬天下，是我国保留最完整的原生态民间文化历史遗存。2003年被陕西省命名为“民间社火之乡”，2007年被列入陕西省非物质文化遗产保护名录，2013年举办了“中国首届社火艺术节”，陇县被命名为中国首个“中国民间社火之乡”，陇州社火游演被誉为“黄土地上的狂欢节”。

当天，一支支装扮各异，雄壮威武的马社火，粗犷剽悍的背社火（挈社火），血腥恐怖的“血社火”，双脚踩蹬、玄妙精彩的高芯社火、传神夸张的社火脸谱及意趣横生的秋千、跷板，形式多样的舞狮舞龙、跑旱船社火表演，让人目不暇接。

马社火可谓陇县社获得一大特色和亮点。只见一匹匹骏马上，身着古代战将铠甲战袍的装扮者，手持把子（如刀、枪等），雄姿猛健，威风凛凛。令人耳目一新的是，东南镇黄花峪村的马社火装扮的尤为独特，可谓是陇县最具代表性的社火。装扮者的脸上都用鸡蛋皮做成的“疙瘩”贴在脸上，生动夸张，更是威武异常。

“快看，东南镇苟家沟村的挈社火，你看，那个人背了三个。”循声望去，只见前面是一人背一个，后面还有一人背两个的，这可是全国独一无二表演形式。“它最大的特点是把大人背小孩这一习惯动作演变为民间艺术形式，保留了古朴稚拙的风格。”

更有玄妙无比的高芯社火，高达5至7米的铁芯造型上或是戏剧人物，或是山水、亭台楼阁、飞禽走兽；表演者好似凌空垂悬，晃晃悠悠、摇摇欲坠，提人心神。

令人叹为观止的高跷社火，演者足蹬1米多高木腿，行走翩翩，跳跃起舞，并有民间小曲伴舞，一个个栩栩如生的人物造型，一个个夸张而搞笑的装扮，令人忍俊不禁，喜笑颜开。

还有逸趣横生的跷跷板社火，只见8个彪形大汉抬着的大型跷跷板两端，表演者在空中不停地起落升降，你来我往情趣盎然……

表演内容多以忠臣烈士、悲欢离合、叱奸骂谗等取材于神话、传说和历史演义故事为主。这些年随着经济社会的发展，一些反映党的好政策、人民创造幸福美好生活、产业发展等诸多现代生活内容，也被社火形象地一一演绎。

“太好看了，年年到陇县看社火，感觉年年不一样，热闹非凡的场面是城市里感受不到的。”来自河南的摄影爱好者高峰赞叹道。社火表演从上午9点多开始一直持续到下午3点多，但看社火的游客和群众激情丝毫没有减退，不时发出赞叹声。

一道道文化大餐，一出出精彩演出，让人民群众笑逐颜开的同时，更感受到了民俗文化的魅力。当天，来自全县各镇村和部门装扮的近百家社火进行了游演比赛，参赛队员个个精神抖擞，纷纷亮出自己的拿手绝活，献给来自省内外的千余名摄影爱好者和20万观众，让他们真正体验了“黄土地上的狂欢节”。

欢快的鼓点奏响了春天的旋律，精彩的社火耍出了陇州人对美好生活的向往和追求。