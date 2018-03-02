经开区召开“追赶超越”推进大会，千万元重奖优秀企业和个人。
西部网讯 今天（3月2日）下午，西安经开区召开了“追赶超越”推进大会，对2017年度经开区75家优秀企业、36名优秀企业家进行表彰，奖励金额近1000万元。
表彰优秀企业和先进个人 奖励金额近1000万
企业是市场经济的主体，也是开发区发展的基石。过去一年，经开区企业为全区经济社会发展作出了重要贡献。
西部网记者了解到，会议对经开区2017年度优秀企业和优秀企业家进行表彰，奖励金额近1000万元。旨在鼓舞企业的创新热情，形成全区追赶超越的强大合力。
会上，经开区授予陕西重型汽车有限公司等11家企业“2017年度突出贡献企业”，授予中交西安筑路机械有限公司等10家企业“2017年度先进制造业优秀企业”，授予中国建筑西北设计研究院有限公司等10家企业“2017年度服务业优秀企业”，授予西安王府井商业运营管理有限公司等10家企业“2017年度国际合作优秀企业”，授予合容电气股份有限公司“2017年度经开区质量奖”，授予西安煤矿机械有限公司等10家企业“2017年度治污减霾先进单位”。
同时，授予西安吉利新能源汽车产业化项目等8个项目“2017年度优秀招商项目”，授予中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目等10个项目“2017年度优秀建设项目”，授予西部钛业有限责任公司等5家企业“2017年度军民融合优秀企业”。
此外，还授予钟宝申等11人“2017年度突出贡献企业家”，授予顾亮等15人“2017年度优秀中小企业家”，授予王水威等10人“2017年度创新创业明星”。
大会还授予陕西燃气集团交通能源发展有限公司等14家单位“经开区2017年度文明单位”称号，对2017年度重点工作优秀团队和先进个人、2017年度民主测评政风行风工作先进单位和先进个人进行了表彰。
追赶超越“经开速度” 工业投资总量西安第一
2017年，经开区紧扣“聚焦三六九、振兴大西安”，完成地区生产总值671.1亿元，增长13.4%，增速高出全市5.7个百分点，为西安市追赶超越做出了经开贡献、体现了经开担当。
全年引进重点招商项目116个，其中，世界500强企业5家、投资过百亿工业项目3个，特别是吉利汽车项目具有划时代意义。全年实际引进外资14.5亿美元，引进内资673.6亿元，创历史新高。全面实施中铁盾构、中节能环保产业园等重点项目64个，完成投资376.2亿元，同比增长49.6%，拉动固定资产投资完成744.3亿元，增长13.1%，工业投资、民间投资总量均位列全市第一。
过去一年，经开区规模以上工业增加值353.3亿元，增长18%，总量占全市三分之一，实现了追赶超越目标。消费对国民经济拉动作用明显增强，全年完成社会消费品零售总额344.5亿元，增长19.4%，创五年来新高。
过去一年，经开区营商环境实现新提升、市场创新迈出新步伐、开放发展拓展新空间。
其中，466项群众和企业到政府办事事项中,448项实现“最多跑一次”,24项“一次也不用跑”;在西北地区率先启用自助服务终端机办理营业执照，实现365天乘24小时不间断服务。
同时，在自贸区率先实现“一口受理、并联审批、19项事项联办”；形成企业出口信用促进平台、金融创新试验区等7项创新案例；成功举办“2017年全国双创活动周”，西安创业大街开街，构建“5分钟创业生态圈”实现“24小时创业不打烊”，成为全国双创风向标；实施“12345”军民融合发展战略，推动兵器基地纳入西安市系统推进全面创新改革首批试点单位。
奋进之年“经开担当” 新突破、新跨越、新发展
2018年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，是改革开放40周年、决胜全面建成小康社会的关键一年，是西安建设国家中心城市、和服务“一带一路”亚欧合作交流的国际化大都市的起步之年，是追赶超越的奋进之年。同时也是经开区建区25周年，持续推进“三新战略”、加快建设万亿级工业大走廊、加速追赶超越形成发展新优势的关键一年。
2018年，经开区将重点抓好六个方面的工作，实施工业增效行动，打造国际智造谷；实施创新提速行动，打造国际创客天堂；实施开放升级行动，打造对外开放高地；实施营商环境提升行动，打造全球投资首选地；实施产城融合行动，打造国际现代新城；实施幸福共享行动，打造和谐首善之区。
西安市委常委、经开区党工委书记、航空基地党工委书记李婧在会上表示，今年经开区将不断强化追赶超越的意识，以“永不停歇再出征、拼搏奋斗再创业”的昂扬精神状态，进一步认清形势、卯足干劲、乘势而上、再接再厉，全力以赴推动在高质量、高速度发展的新征程中，不断实现新突破、新跨越、新发展。
编辑： 辛超
娱乐“欢乐吉祥闹元宵！”2018年央视元宵晚会已于2月28日晚录制完毕。03-02
娱乐一年一度的艺考热闹启幕。连日来，中央戏剧学院、中国传媒大学、北京电影学院等知名艺术类院校招生考试陆续开考。03-02
娱乐2018电影“春节档”多项指标刷新电影市场纪录。公共话题的植入和大国担当意识的凸显、影片“拜年”气质明显、电影技术水平提升是明显特征。03-02
娱乐在2018年第7-8周榜单中，春节档电影表现强势，包揽前五。03-02
娱乐3月1日凌晨，张靓颖发布新歌《我要的》，作为圈内劳模，动不动就发歌没什么奇怪，不同的是这次发歌张靓颖实在太“任性”。03-01
娱乐当地时间2018年2月28日，法国巴黎，凯特·莫斯（Kate Moss）现身街头。03-01
娱乐湖南卫视原创魅力声音竞演秀《声临其境》将配音表演上升到声音艺术，让戏骨们从声技的切磋竞技中展现自身才华。03-01
娱乐由张建栋执导，靳东、左小青、蒋欣等人联合出演的都市情感电视剧《如果岁月可回头》正式于深圳开机，左小青短发风衣造型利落现身开机仪式。03-01
娱乐由于正担任艺术总监，李慧珠执导，关晓彤、宋威龙主演的古装权谋言情IP巨制《凤囚凰》正在湖南卫视钻石独播剧场热播，爱奇艺、芒果TV全网首播。03-01
娱乐20年前因与导演周星驰合作《喜剧之王》一炮而红的天后张柏芝，在本期节目中将担当临时馆长，给人鱼选手们带来更多考验。03-01
娱乐2月28日，刘涛在微博上发了两张坐在巨大披萨前的照片，并配文“吃还是忍？”显然在美食和保持身材的选择上遇到了难题。03-01
娱乐柳云龙第一次来到《声临其境》，配音了《有话好好说》中姜文饰演的赵小帅，通过声音还原赵小帅的结巴口音，将狂热和无赖展现的淋漓尽致。03-01