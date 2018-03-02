经开区召开“追赶超越”推进大会，千万元重奖优秀企业和个人。

西部网讯 今天（3月2日）下午，西安经开区召开了“追赶超越”推进大会，对2017年度经开区75家优秀企业、36名优秀企业家进行表彰，奖励金额近1000万元。

表彰优秀企业和先进个人 奖励金额近1000万

企业是市场经济的主体，也是开发区发展的基石。过去一年，经开区企业为全区经济社会发展作出了重要贡献。

西部网记者了解到，会议对经开区2017年度优秀企业和优秀企业家进行表彰，奖励金额近1000万元。旨在鼓舞企业的创新热情，形成全区追赶超越的强大合力。

会上，经开区授予陕西重型汽车有限公司等11家企业“2017年度突出贡献企业”，授予中交西安筑路机械有限公司等10家企业“2017年度先进制造业优秀企业”，授予中国建筑西北设计研究院有限公司等10家企业“2017年度服务业优秀企业”，授予西安王府井商业运营管理有限公司等10家企业“2017年度国际合作优秀企业”，授予合容电气股份有限公司“2017年度经开区质量奖”，授予西安煤矿机械有限公司等10家企业“2017年度治污减霾先进单位”。

同时，授予西安吉利新能源汽车产业化项目等8个项目“2017年度优秀招商项目”，授予中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目等10个项目“2017年度优秀建设项目”，授予西部钛业有限责任公司等5家企业“2017年度军民融合优秀企业”。

此外，还授予钟宝申等11人“2017年度突出贡献企业家”，授予顾亮等15人“2017年度优秀中小企业家”，授予王水威等10人“2017年度创新创业明星”。

大会还授予陕西燃气集团交通能源发展有限公司等14家单位“经开区2017年度文明单位”称号，对2017年度重点工作优秀团队和先进个人、2017年度民主测评政风行风工作先进单位和先进个人进行了表彰。

追赶超越“经开速度” 工业投资总量西安第一

2017年，经开区紧扣“聚焦三六九、振兴大西安”，完成地区生产总值671.1亿元，增长13.4%，增速高出全市5.7个百分点，为西安市追赶超越做出了经开贡献、体现了经开担当。

全年引进重点招商项目116个，其中，世界500强企业5家、投资过百亿工业项目3个，特别是吉利汽车项目具有划时代意义。全年实际引进外资14.5亿美元，引进内资673.6亿元，创历史新高。全面实施中铁盾构、中节能环保产业园等重点项目64个，完成投资376.2亿元，同比增长49.6%，拉动固定资产投资完成744.3亿元，增长13.1%，工业投资、民间投资总量均位列全市第一。

过去一年，经开区规模以上工业增加值353.3亿元，增长18%，总量占全市三分之一，实现了追赶超越目标。消费对国民经济拉动作用明显增强，全年完成社会消费品零售总额344.5亿元，增长19.4%，创五年来新高。

过去一年，经开区营商环境实现新提升、市场创新迈出新步伐、开放发展拓展新空间。

其中，466项群众和企业到政府办事事项中,448项实现“最多跑一次”,24项“一次也不用跑”;在西北地区率先启用自助服务终端机办理营业执照，实现365天乘24小时不间断服务。

同时，在自贸区率先实现“一口受理、并联审批、19项事项联办”；形成企业出口信用促进平台、金融创新试验区等7项创新案例；成功举办“2017年全国双创活动周”，西安创业大街开街，构建“5分钟创业生态圈”实现“24小时创业不打烊”，成为全国双创风向标；实施“12345”军民融合发展战略，推动兵器基地纳入西安市系统推进全面创新改革首批试点单位。

奋进之年“经开担当” 新突破、新跨越、新发展

2018年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，是改革开放40周年、决胜全面建成小康社会的关键一年，是西安建设国家中心城市、和服务“一带一路”亚欧合作交流的国际化大都市的起步之年，是追赶超越的奋进之年。同时也是经开区建区25周年，持续推进“三新战略”、加快建设万亿级工业大走廊、加速追赶超越形成发展新优势的关键一年。

2018年，经开区将重点抓好六个方面的工作，实施工业增效行动，打造国际智造谷；实施创新提速行动，打造国际创客天堂；实施开放升级行动，打造对外开放高地；实施营商环境提升行动，打造全球投资首选地；实施产城融合行动，打造国际现代新城；实施幸福共享行动，打造和谐首善之区。

西安市委常委、经开区党工委书记、航空基地党工委书记李婧在会上表示，今年经开区将不断强化追赶超越的意识，以“永不停歇再出征、拼搏奋斗再创业”的昂扬精神状态，进一步认清形势、卯足干劲、乘势而上、再接再厉，全力以赴推动在高质量、高速度发展的新征程中，不断实现新突破、新跨越、新发展。

编辑： 辛超