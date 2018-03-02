起源于秦汉时期的战鼓表演完整再现了中国秦朝战乐的恢弘气势。

西部网讯（记者 刘璞华）今天（3月2日），农历正月十五，汉阳陵博物馆里举行了一场别开生面的元宵节庆祝活动，邀请公众走进博物馆，通过锣鼓、舞狮、秧歌等民俗表演活动，以及狗年话狗、小狗香皂DIY、自制小狗灯笼、小狗剪纸等教育活动，丰富传统节日文化内涵，让公众在汉阳陵博物馆里度过一个难忘的元宵佳节。

汉景帝阳陵博物院帝陵广场热闹非凡，下午14：00，元宵节活动在激昂响亮、威武雄壮的锣鼓声中拉开了序幕。来自咸阳市渭城区正阳镇掌旗寨村民们表演了“秦汉战鼓”，起源于秦汉时期的战鼓表演完整再现了中国秦朝战乐的恢弘气势。秦汉战鼓表演鼓乐节奏整齐，气势磅礴，曲终之际，现场爆发出热烈的掌声。鼓声过后，村民们又为观众带来曼妙的扇子舞和具有鲜明地方特色的关中秧歌。大荔武术学院的学员们还表演了少林功夫。此外，作为中国的传统节日元宵节，舞狮必不可少。来自汉武堂的舞狮手们为观众带来精彩的南狮表演，跟随着鼓乐节奏，狮子从“沉睡惊醒”、“ 搔头摆尾” 、“仰视低顾”、“ 探测方向” ，到“出洞”、“ 见青” 、“碎青”、“ 狂欢” 、“翻滚”等，动作千姿百态，栩栩如生，现场观众不时爆发出阵阵掌声。

同时，为了普及中华民族传统的“生肖”文化，让更多的小孩子亲身感受传统文化魅力，汉景帝阳陵博物院还举办了“狗年玩狗”主题教育活动。教育员引导孩子们在博物馆中寻找陶狗，并通过说文解字、绘画以及讲故事的形式让孩子们了解狗的习性与汉代陶塑艺术。随后，孩子们在教育员的引导下亲手制作小狗手工皂和小狗灯笼，并用彩纸剪出五彩斑斓、形状各异的小狗。该教育活动通过生动有趣的内容和形式，使孩子们在兴致盎然的学习中了解生肖文化，度过了一个有意义的元宵佳节。