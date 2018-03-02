陕西各级政府寒假见习大学生超四千余名 将试点延时

3月2日，2018年大学生寒假进省政府机关见习活动圆满结束。

西部网讯（记者 彭芬）1月22日，来自西安交大、西工大等17所省内高校的109名大学生走进陕西省政府，参加第12期大学生寒假到政府机关见习活动。活动于今天（3月2日）正式结束，并在省政府召开了总结大会。

全省4600多名大学生寒假走进各级政府机关见习

省政务公开办副主任赵营祥在会上介绍，今年寒假全省各级政府机关见习大学生总人数4600多人，是同期人数最多、时间最长的一期活动，其中，省级机关109名，市级政府（含韩城市、杨凌示范区、西咸新区）750多名，县级政府3700名。

其中，在省政府见习的大学生分配在40个不同的厅局中，共撰写见习心得500多篇，其中不乏高质量、有见地的作品；很多同学参加了扶贫调研，有思考有总结。

赵营祥表示，未来还将通过扩大影响、建立多层次见习机制、印制见习日记等方式更有效地推进见习活动。特别是将进行试点，综合厅局需求和大学生个人情况及意愿，在不影响学业、工作的基础上，采取自愿原则，适当延长大学生的见习时间，让大学生见习工作能步入更加良性的轨道，并持续健康发展。

通过见习更了解政府工作 更好融入社会

在省质监局见习的西安邮电大学学生贺雪卫说，见习期间，每位领导老师都很接地气，没有官架子，搞工作兢兢业业，待学生热情可亲，让她收获满满，也更加向往公务员这个职业。

在省政府办公厅见习的西安交大学生倪蒙说，通过这次见习，他在一点一滴中体会到了政府工作的细致、在一丝一毫中感受到了政府工作的严谨、在一枝一叶中践悟到了政府工作的务实。返校后他将积极向同学们分享自己的所见所闻，让更多的人了解政府工作。

在省地税局见习的西北大学学生姚雨晴说，在实践中所学到的经验和知识，远比书本上来的真切。“在这里见习的一个多月，身边的老师们传递给我砥砺奋进、不断进取的精神，我将怀着一颗感恩的心不断学习充实自己，褪去浮躁自我沉淀，更好地融入社会、奉献社会。”

见习活动已成常态化 今年首次向大学生发放问卷

大学生到政府机关见习活动作为我省各级政府的一项常态化工作，自2012年暑假至2018年寒假，已开展到第十二期。我省建立大学生见习制度目的是为了加强和改进大学生社会实践工作，帮助大学生更好地了解政府机关为民服务的措施和流程，引导大学生开阔视野，毕业后能更好地走入社会。

今年寒假见习时间共6周，是历年寒假见习中时间最长的。今年寒假见习还首次向见习大学生发放见习问卷，收集见习大学生对见习单位和活动的评价和意见。

编辑： 焦晓珊