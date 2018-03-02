铜川开展建市60周年100名杰出贡献任务评选

西部网讯 今年是我国改革开放40周年，也是铜川建市60周年。铜川市委、市政府决定在全市开展铜川建市60周年100名杰出贡献人物评选。

评选主题

通过开展评选活动，追寻建市以来为铜川改革开放和经济社会发展作出杰出贡献的功臣和英雄模范人物，讴歌在铜川改革发展中涌现出的各类先进典型，传颂他们的感人故事，弘扬他们的崇高精神，激励全市人民在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，继续解放思想，深化改革开放，为推动铜川追赶超越、转型发展凝聚强大的精神力量。

评选范围

1958年建市以来，为铜川改革开放和经济社会发展作出杰出贡献的人物。评选对象不受单位、行业、身份、学历、职务、职称、年龄、籍贯、国籍等限制。

评选条件

具有下列情形的，均可推荐参加评选：

1.建市60年来，在不同历史时期为推动铜川经济发展、社会进步作出杰出贡献，获得重大荣誉，在全市、全省乃至全国有重大影响。

2.在所从事的行业领域作出杰出贡献，受到国家、省级重要表彰奖励，在行业领域内取得重要成果。

3.热爱铜川，爱岗敬业，在平凡的岗位上干出不平凡的业绩，得到群众广泛认可，在全市乃至全省被树为重大典型。

4.为保护国家、人民利益作出重要贡献，避免重大损失，在全市、全省乃至全国有较大影响。

5.城市自豪感和社会责任感强，奉献铜川、建设铜川，带动一方发展，造福一方百姓。

6.推荐人选无违法违规违纪行为。

评选步骤及时限

（一）公开推荐。推荐工作自下而上进行，以区县、部门为单位的组织推荐和群众网上推荐相结合的方式进行。推荐人选的先进事迹、相关资料，由推荐单位或推荐个人提供。先进事迹简介篇幅不超过500字，相关推荐资料于3月9日前报送评选组。网上推荐截至3月9日。

邮箱：tcjcrwpx@163.com

联系人：王策 联系电话：0919-3283254 ***********

孙洁 联系电话：0919-3283235 ***********

推荐表请登录以下公共邮箱自行下载：

账号：tc3283235@163.com

密码：Tc3283235

（二）初审评选。由评审委员会按照评选条件，对推荐人选进行初审评选，并就推荐人选名单，并征求纪检（监委）、法院、检察院、组织、公安、卫计、工商、税务等部门意见后，提出候选人建议名单。

（三）初审公示。根据评审委员会评审结果，召开评选表彰工作领导小组会议，研究提出候选人建议名单。名单在市级新闻媒体和网络媒体进行公示，并刊发候选人先进事迹简介，接受社会广泛监督。

（四）评审表彰。根据公示情况，由评选表彰工作领导小组提出候选人名单和表彰方案，报市委常委会议研究，以市委、市政府名义对评选出的100名杰出贡献人物进行表彰。

编辑： 秦怡