铜川小学生变废为宝显创意，自制花灯义卖捐助贫困生。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华）一次性纸杯做成“狗”花灯，包装盒变成了“元宝灯”……元宵节，铜川市朝阳实验小学的孩子们用生活“废品”制作的一千多盏花灯将校园装扮一新，这些自制花灯既环保又有创意，不仅营造了浓浓的元宵气氛，也承载着学生们的新春祝福。

3月1日，记者走进铜川市朝阳实验小学，仿佛置身于花灯的海洋，校园内活动场地上挂满了五颜六色的花灯，这里的一千三百多盏花灯由学生和家长共同制作完成，整个校园显得分外喜庆。

家长陈洁：“锻炼孩子动手的能力，而且在春节期间来做，也能让孩子去了解我们中华的文化，而且家长配合一起做，这样孩子和家长之间的亲子关系也会越来越融洽，各种各样的创意也是对孩子未来发展也是很好的。”

在灯展期间，学校还邀请了当地制作花灯的民间艺人，现场为学生制作花灯，同时，学校还组织学生猜灯谜、做元宵，让孩子们过一个不一样的元宵节。

小学生苗悦涵：“做出来的造型非常逼真，我想和爷爷奶奶一步一步，按照爷爷奶奶的方法来做这个纸灯笼，特别好玩。”

灯展结束后，学校将面向家长及社会进行义卖，所得款项将全部捐给学校内建档立卡的贫困学生。

家长田楠：“我看到了这么多好的作品，也打算买上几个，让孩子们有一种成就感吧，他们搞这个义卖，为了把这些卖的这些钱，捐给农村的贫困生，我觉得这个活动真的特别好。”

铜川市朝阳实验小学校长高涛：“让他们共同有一个亲子交流的机会，可以锻炼孩子的动手制作能力、实践能力及创造能力，我们这次活动最后要把这些灯笼全部卖掉，将所有善款捐赠给贫困家庭的学生，让学生能感受到助人为乐、扶贫济困的这种精神，使他们从小就培养出可贵品质，也让所有的学生在学校过上一个不一样的元宵节。”