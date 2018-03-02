宝鸡元宵节道路交通提示 这些路段易拥堵注意错峰出行

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）今年元宵节时间较往年推后，又恰逢大中小学陆续开学、外出务工人员集中返回工作岗位，探亲流、务工流、学生流叠加，元宵节，宝鸡全市将迎来今年春运以来最密集的交通出行高峰。宝鸡市公安局交通警察支队对全市交通出行进行研判分析，并发布安全出行提示。

宝鸡市区川陕路东侧道路实行半幅双向通行，西侧仍在施工当中，并设有围挡，请过往车辆减速慢行，文明礼让，服从现场人员管理。

2017年8月12日起至2019年3月14日，对石鼓西路半幅封闭，实行由南向北单向通行，禁止车辆从滨河大道驶入石鼓西路；石鼓西路北口高峰时段（早7:30-8:30、晚17:30-19:30）禁止车辆左转进入滨河大道。

宝鸡金台辖区宝平路、宝十桥、上塬路、宝鸡西宝高速出入口可能造成拥堵情况，金台交警大队将及时启动分流绕行方案。宝平路车流量较大，易造成拥堵，经过此路段的车辆，可以选择从中山路文化路北口、汉中路北口、红旗路北口进行绕行。宝十桥东十字大、中型车辆较多，车流量较大，易造成拥堵，经过此路段的车辆，可以选择212宝平路段、蟠龙大道进行绕行。上塬路车流量较大时易造成拥堵，经过此路段的车辆，可以选择从西关、摩天院路进行绕行。

宝鸡西宝高速公路出口春运期间车流量较大，易造成拥堵，经过此路段的车辆，可以选择斗中路、东风路、宏文南路绕行通过人防隧道进行绕行。人防隧道南口通往宝鸡高速路口、金台大道、滨河大道、滨河南路、310国道方向路口车流量较大通行缓慢；高新大道(创新路至新苑路)车流量较大；渭滨大道（天玺路至钛谷路）车流量较大；滨河南路（隧道南口至育才路）车流量较大。高新一路、高新四路、高新五路商业圈周边节假日期间道路出现缓行状态，附近停车场将出现饱和状态。

宝冯公路（千河路口至凤翔县交界处方向）车流量较大通行缓慢；310国道（天王镇路段）钓鱼台景区周边道路车流量较大通行缓慢。

宝鸡高铁南站在3月2日（元宵节）之后出现“两高一平”状态，乘坐高铁乘客较多，高峰期间接送乘客的私家车较多，提醒广大私家车驾驶员将车停放在停车场（半小时内免费），乘客尽量乘坐公交车前往市区。

交警提醒，元宵节出行，尽量避开高峰时段，错峰出行。提倡选择公交通或低碳绿色出行方式，缓解道路通行压力。切勿酒后驾车，交警部门将持续严格查处酒后驾驶行为，始终保持对酒驾的“零容忍”的高压态势。部分景区道路坡陡弯急、临水临崖、路窄难行，请小心谨慎驾驶，不要强行超车、强行会车。车辆驶近急弯、坡道顶部等影响安全视距的路段时，应当减速慢行，并鸣喇叭示意，夜间要变换远近光灯进行提示。

编辑： 高政超