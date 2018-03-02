榆林年度目标考核出新规 考核不称职将丢"乌纱帽"

3月1日上午，榆林召开全市2017年度目标责任考核表彰暨2018年工作部署动员大会。

西部网榆林讯（记者 李明）3月1日上午，记者从榆林市2017年度目标责任考核表彰暨2018年工作部署动员大会上了解到，榆林市新修订的年度目标责任考核、追赶超越季度点评考核和园区考核三个办法正式开始试行，新考核办法里，确定的目标更高，责任落的更实，考核考的更严。其中规定产业园区如“干不出成绩”，主要负责人就要“丢到官帽子”。

据了解，与原先的考核办法相比，榆林市新出台的三个考核办法在指标体系设置、考核方式、结果运用等方面出现了许多新变化。本次修订出台的三个考核办法突出了考核固定资产投资，而且将其作为一项“硬指标”，覆盖到县市区、部门和园区。

新考核办法，改变了过去的“一把尺子量到底”的考核方式，首次分“南北县市区”实行分类考核。其中，北部县市区重点考核固定资产投资、招商引资、重大项目建设，以引领全市的发展；南部县重点考核精准脱贫、乡村振兴、文化旅游，以支撑“三农”加快发展。

此外，还将对市直部门进行分类考核，如经济发展综合部门重点考核优化发展环境，园区重点考核固定资产投资、招商引资实效和科技创新，以推动产业升级换代。对存在的突出问题，也专门设置了改革创新、放管服改革和营商环境（百姓问政）三项指标，逐一下达到县市区、部门和单位，旨在解决当前存在的重点、难点和薄弱环节问题。

榆林市委书记戴征社在会上强调说，要坚持考核与“三项机制”深度衔接，以发展论英雄，以实绩用干部，把追赶超越的要求转化为对干部的履职要求。

“产业园区作为项目主要承载区和招商引资主阵地，排名连续两年处于后三位的，或未完成当年固投任务且连续两年无市级重点项目落地的，机构“摘牌子”、主要负责人就地免职，不再安排。”戴征社说。

戴征社说，从今年开始，榆林市动议干部的时候，除研判的情况、组织掌握的情况、纪委了解的情况外，三年考核情况作为硬材料要附上，口说无凭，“要真正通过考核，进一步把真抓实干的规矩严起来，把干事创业的导向立起来”。

据了解，榆林市将充分发挥目标责任考核的“指挥棒”和“风向标”作用，引领科学发展，检验干部作风，旨在通过考核，开创榆林高质量追赶超越新局面。

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编辑： 钟莹