榆林通报2017年度目标责任考核结果 43单位获表彰

榆林市对评选为2017年度目标责任考核优秀等次的单位部门进行表彰。
西部网榆林讯（记者 李明）3月1日上午，榆林市2017年度目标责任考核表彰暨2018年工作部署动员大会在榆召开，记者从会议现场了解到，榆阳区、市纪委(市监委)、榆神工业区管委会等43个单位被评为优秀等次。
据介绍，榆林市各县市区、各部门、各产业园区管委会，坚持把考核作为重要工作抓手，坚定不移地以考核促发展、以考核抓落实、以考核转作风，昂扬奋进，砥砺前行，圆满地完成了年度各项目标任务，涌现出一批表现突出的先进集体。为表彰先进，树立典型，进一步激发全市广大干部干事创业的积极性、主动性和创造性推动年度目标，责任考核工作深入开展，榆林市委、市政府决定，对被评为2017年度目标责任考核优秀等次的单位予以通报表彰。
其中，榆阳区、靖边县、定边县、子洲县、绥德县、吴堡县等6个县区；榆林市纪委(市监委)、市委办、市委政法委、市人民检察院，市委组织部、市直工委、市委老干局，市妇联、市工商联、市总工会，市发改委、市财政局、市交通局、市能源局，市林业局、市建规局、市水务局、市供销社，市政府办、市人社局、市统计局、市信访局，榆林职业技术学院、市文广局、市教育局、市科技局、市卫计局，市公安局、市国土局、市食药监局、市司法局、市环保局等32个部门单位；榆神工业区管委会、神木县锦界工业园区管委会、榆阳区麻黄梁工业集中区管委会、靖边能源化工综合利用产业园区管委会、榆佳工业园区管委会等5个产业园区管委会被评为榆林市2017年度目标责任考核优秀单位。
榆林市委、市政府要求各级各部门都要向受到表彰的优秀单位学习，迎难而上，努力拼搏，敢于担当，创先争优，为榆林高质量追赶超越做出更大的贡献。
编辑： 沈晓芳
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