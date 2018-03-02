榆林确定今年为 “重大项目攻坚年” 力推263个项目开复工

西部网榆林讯（记者 李明）3月1日上午，记者从榆林市2017年度目标责任考核表彰暨2018年工作部署动员大会上了解到，榆林今年将以 “重大项目攻坚年”为牵引，全力以赴抓好项目建设，确保125个续建项目5月底前全部复工，138个新建项目6月底前实质性开工。
榆林市委副书记、代市长李春临在安排部署落实全年目标任务时说，榆林市今年将以 “重大项目攻坚年”为牵引，全力以赴抓好项目建设。确保完成2000亿元的固定资产投资任务是今年抓经济工作的关键核心。
“要进一步夯实推进单位和项目业主责任，严格落实重点项目“五个一”包抓机制，强化挂图作战、排名公示等推进制度，确保125个续建项目5月底前全部复工，138个新建项目6月底前实质性开工。李春临说。
据介绍，榆林市今年在交通方面，将抓好绥延高速、G338府谷过境线等国省干线公路建设，确保吴定高速、绥德过境公路年内建成通车；推进包西高铁延榆段建设，主动配合省铁路集团公司加快项目前期工作进度，尽快完成土地预审、环评等各项前置手续，落实市级项目资本金，力争年内开工；推进沿黄公路升级改造，按观光旅游路要求，建设停车观景台、服务区、公路驿站等，先期开工神木市沿黄公路“三改二”项目。
在水利方面，将启动实施榆林黄河东线引水工程（马镇线路一期工程），加快推进定边引黄提升改建工程；配合省上协调黄委会落实引汉济渭水指标置换，力争为榆林增加7亿立方米黄河引水指标；尽快研究制定矿井水综合利用办法，推进全市矿井水科学利用。
在机场建设方面，加快推进榆阳4E级机场建设，年内完成飞行区，开工建设航站区，尽快启动神木、靖边2个通用机场项目。运煤通道方面，加快蒙华铁路、靖神铁路建设，开工冯红铁路和郭家湾至青龙寺运煤专线。
在电力通道方面，开工建设陕北至武汉输电通道、靖边泛海红墩界电厂，年内建成榆横至潍坊特高压输变电工程和陕能赵石畔、榆能横山2个电厂。信息化方面，大数据公司要尽快实质性运行，统筹推进全市智慧医疗、智慧安监、智慧公安、智慧城管等信息平台建设，积极推进市民一卡通统筹整合工作。
此外，榆林市还将从全力加快推动稳增长促转型、乡村振兴战略实施、城乡区域协调发展和补齐民生发展短板、深化改革和打好精准脱贫攻坚战、污染防治攻坚战、防范化解重大风险攻坚战等目标任务进行逐项落地和落实。
编辑： 沈晓芳
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