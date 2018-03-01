如何递交高质量提案? 新老委员赴京履职以老带新共参政

3月1日下午，住陕全国政协委员张义光、谢阳举、巩富文在驻地进行交流。
西部网讯（特派北京记者 李媛）如何递交高质量提案?如何在调研中发现问题?在今年的全国两会上，36名住陕全国政协委员将在十多天的时间里履职建言，而在他们中间，有不少新面孔。就两会上的经验和体会，刚抵达北京的老委员们就与新委员坐在一起交流。
一到北京驻地，住陕全国政协委员、省高级人民法院副院长巩富文来不及收拾行李，便打开电脑，将已经成熟的提案材料提交大会。说起来，巩富文是担任过十二届全国政协委员和陕西省两届政协委员的老委员，有着丰富的履职经验。连续第六年抵京参加两会的他对大会发言、撰写提案、参与调研已经得心应手。今年他再次当选为全国政协委员，少了当初的那份激动，心中却多了更多的责任。“既然有了这份荣誉，就要有更多的担当与责任。”巩富文认为，要将这份担当与责任在新委员中传承下去，让他们接过为陕西的经济社会发展积极建言献策的接力棒，老委员的示范带头作用不可或缺。
记者正采访着，住陕全国政协委员张义光和住陕全国政协委员谢阳举结伴而来。作为一名新任全国政协委员，张义光笑称向两位老委员请教一些提案准备方面的问题。
作为一名政协委员，如何提交高质量的提案，这是“新委员”都很关心的话题。“我主要想提交一个关于防止拖欠农民工工资的问题。”张义光说着，把自己的提案材料拿了出来。巩富文和谢阳举给他介绍了一些提案的格式、期限等要求。
“提案首先要选好方向，这样就成功了一半。还要做好调研，掌握第一手的情况，这样才能让提案接地气。撰写上要认真，反复修改和完善。”巩富文给张义光支招，“我的提案，像《严格法官入额标准》、《抓好关键少数，推动法治进程》等，都修改了百余次。”
“作为老委员，我觉得履职中要有政治意识和担当，紧紧围绕党和国家的中心工作去展开，同时要关注老百姓关注的焦点问题，在体现中央精神的同时，还要接地气。”巩富文说。
“我建议你在调研的过程中要关注基层，民生问题虽然很大，但很多基层的小问题就能将大问题反映出来，有可能通过我们的提案促进社会进步。”住陕全国政协委员、西北大学中国思想文化研究所副所长谢阳举说，政协委员的建言献策除了能改变身边一些微观的事，也能推动一些宏观层面决策的改变。
谢阳举之前围绕农村基层卫生医疗问题的提案，受到国家发改委等七个部委的重视，七个部委组成联合调研组，分赴全国各省市进行调研，最终出台了有关农村医疗卫生的文件，帮助提高了农村医疗水平。
编辑： 沈晓芳
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