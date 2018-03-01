问诊西安教育：为什么要让孩子上“补习班”

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 曹博棋 赵越）好学校有好老师，好老师更可能教出好学生，因此，不仅是西安市周边区县，甚至临近省份的一些家长都想把孩子送进西安的所谓名校，接受更为优质的教育。但是学生众多，资源有限，想让孩子挤进心目中的好学校，似乎只有一条路能走。

学生家长：“补课，要上好学校就得补课啊。”

这样的观念从小学到高中，已经是司空见惯，但究竟上了补习班的优势在哪？难道只是单纯的查漏补缺吗？在记者的暗访调查中，一位补习机构的老师说出了重点所在。

补习机构老师：“你们就告诉我，家长想让孩子上哪个学校，我就会根据时间制定方案，80%能考上。”

这位老师表示，进入好学校的途径有多种，但想要顺利考入，仅靠在学校学到的知识远远不够。

补习机构老师：“第一种，校考，主要考奥数奥语。第二种，点考，也是考奥数奥语，比校考难。第三种，528，正常考试，但其中也有部分奥数奥语题，这些超纲的学校不会讲的。”

虽然奥数奥语不乏超纲内容，但考试需要、学校又不教，补习机构自然成了家长学生唯一可以求助的地方。

补习机构老师：“五六年级学的都是初一下学期的内容，初一做的都是初三的卷子，题海战术，15分钟就能做一套数学卷子。”

学生辛苦，家长也不容易，这补课的花费可不是个小数目。

补习机构老师：“一个学期数学1680，15课时，一对一的话一百多吧，要看孩子的程度。五年级的话，奥数一对一，一节课450，普数一节课330，六年级更贵。”

而为了成绩的提升，学生们往往会同时补习多门课程，家长们也就更得拼命挣钱。

学生：“一个学期花一万左右吧。”

学生家长：“我们家亲戚的孩子，从初中到高中，光补课花出去20万，养不起娃了都。”

家长们抱怨连连却又无可奈何，因为补习班的存在和发展都是源于学校教育的不足和畸形的选拔形式，如果教育部门无法从源头上加以约束和改善，那么补课之风将依旧盛行，而如此拔苗助长的应试学习，是否对孩子的未来利大于弊，或许很多人都还心存疑问。

编辑： 高政超