西安庆祝三八国际妇女节 百余名“最美女性” 获表彰

西部网讯（记者 鄢山宇）3月1日，西安市各界妇女欢聚一堂，“巾帼心向党·建功新时代—西安市纪念三八国际妇女节108周年大会暨2018西安最美女性最美家庭揭晓仪式”在曲江国际会议中心大礼堂举行。来自各行各业的103名女性和50户家庭荣获“最美女性”、“最美家庭”荣誉称号。

2017年底西安市妇联在全市开展了西安“最美女性”“最美家庭”评选活动，为了使评选推荐的候选人具有广泛性、典型性、代表性，此次评选采取了组织推荐和社会推荐相结合的办法进行。截止2017年12月上旬，共收到申报材料415份，其中组织推荐322份，社会推荐材料93份。最美女性348份，最美家庭67份。评选活动也得到了社会各界的广泛关注和积极参与。

为保证评选活动公开、公平、公正和有效的进行，此次评选活动严格按照推荐申报、材料审核、实地考察、事迹展播、网络投票、召开评审会议、社会公示等环节逐步进行。最终评选出了最美女创业者、最美女致富带头人、最美女敬业奉献者、最美女文化科技工作者、最美女政法干警、最美女环卫工、最美巾帼志愿者、最美军嫂、最美婆婆、最美媳妇等10类“十佳最美女性”和103名西安“最美女性”；孝老爱亲、夫妻（妯娌）和睦、科学教子、家庭助廉、勤劳致富、诚信友爱、文明礼让、睦邻友善、守望相助，环境保护等10类“十佳最美家庭”和50户西安“最美家庭”候选名单。

记者从西安市妇联了解到，此次评选中一线基层人员占到50%。 候选人工作领域广泛，行业涵盖航空科技、教育医疗、电子网络、社区、司法、商贸、文化、环卫、手工艺等多个系统，既有大学生自主创新创业者，最美扶贫女干部，航空高科技人才，也有践行“三大革命”的环卫工人，爱岗敬业的人民警察，勤劳致富的企业家。

这些候选对象，事迹突出，政治坚定，爱党爱国，积极践行社会主义核心价值观，自觉传承中华传统美德和良好家风，都有较强的社会责任感，在扶贫帮困、捐资助学、环境保护等社会公益活动中表现突出。

表彰会后，市妇联还将组织“十佳最美”先进事迹报告团,到社区、学校、企业、农村等基层，开展巡回宣讲活动，进一步宣传她们的感人事迹，鼓励和带动更多妇女和家庭积极参与到“十佳最美”评选活动中来，晒幸福生活，讲和谐故事，展文明风采，秀未来梦想，以实际行动积极践行社会主义核心价值观。

编辑： 高政超