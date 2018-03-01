陕西省总工会启动“就业援助月” 提供5万就业岗位

西部网讯（记者 鄢山宇）3月1日，记者从陕西省总工会召开的发布会上获悉，今年全省工会“就业援助月”活动期间，将开展“全省工会就业扶贫大型免费招聘会”，提供5万个就业岗位。

今年的“就业援助月”从2月10日开始，到3月13日结束。期间作为“传统项目”，“全省工会就业扶贫大型免费招聘会”将于3月6日上午在陕西八个市同步启动。截至目前，已有1450个用工单位拟进场招聘，提供就业岗位约5万个。在西安曲江国际会展中心设置的中心会场，共组织用工单位300余家，提供就业岗位1.5万个。

据陕西省总工会秘书长、新闻发言人严天池介绍，今年全省工会“就业援助月”的服务对象包括：失业人员、零就业家庭有劳动能力的劳动者等各类就业困难人员；去产能中失业人员和长期停产企业职工；建档立卡困难职工家庭和农村贫困家庭劳动力；应往届大中专院校未就业毕业生；其他有就业和创业需求的劳动者。

据了解，“全省工会促进就业再就业大型免费招聘”已经连续举办了14届。14年来，全省工会共组织1.57万家招聘企业，提供就业岗位78.04万个，到会求职人员达115.91万人，帮助38.81万人实现了就业。

编辑： 高政超