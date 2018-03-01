宝鸡元宵节灯会点亮 猜灯谜赏花灯现场人山人海

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）“花灯点亮幸福宝鸡年，谜语猜出奋进新时代”。2月28日，正月十三晚上，宝鸡市2018年“我们的节日•元宵节灯谜晚会”活动在宝鸡市行政中心南广场开幕，此次元宵节灯会是宝鸡市近年来举办的规模最大、规格最高的一次元宵节文化活动，为宝鸡市民奉献了一道别样的新春夜宴。开幕当晚，吸引了众多宝鸡市民前往猜灯谜，赏花灯，现场人山人海。

由宝鸡市委宣传部举办的宝鸡市2018年“我们的节日•元宵节灯谜晚会”内容包括谜语宝鸡、万家灯火、核心价值观、百科趣味、综艺大观等5大板块4000余条谜语，以13个县区选送的花灯为主的1000余盏花灯展示，通过丰富多彩的文化活动充分展示宝鸡市优秀传统文化的独特魅力，唱响“看中国•来宝鸡”城市形象宣传语，引导宝鸡全市各级过好中国传统节日，传承弘扬中华优秀传统文化，过一个欢乐、祥和、文明的节日。

编辑： 谭文婷