宝鸡元宵节灯会点亮 猜灯谜赏花灯现场人山人海

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）“花灯点亮幸福宝鸡年，谜语猜出奋进新时代”。2月28日，正月十三晚上，宝鸡市2018年“我们的节日•元宵节灯谜晚会”活动在宝鸡市行政中心南广场开幕，此次元宵节灯会是宝鸡市近年来举办的规模最大、规格最高的一次元宵节文化活动，为宝鸡市民奉献了一道别样的新春夜宴。开幕当晚，吸引了众多宝鸡市民前往猜灯谜，赏花灯，现场人山人海。
由宝鸡市委宣传部举办的宝鸡市2018年“我们的节日•元宵节灯谜晚会”内容包括谜语宝鸡、万家灯火、核心价值观、百科趣味、综艺大观等5大板块4000余条谜语，以13个县区选送的花灯为主的1000余盏花灯展示，通过丰富多彩的文化活动充分展示宝鸡市优秀传统文化的独特魅力，唱响“看中国•来宝鸡”城市形象宣传语，引导宝鸡全市各级过好中国传统节日，传承弘扬中华优秀传统文化，过一个欢乐、祥和、文明的节日。
编辑： 谭文婷
娱乐3月1日凌晨，张靓颖发布新歌《我要的》，作为圈内劳模，动不动就发歌没什么奇怪，不同的是这次发歌张靓颖实在太“任性”。03-01
娱乐当地时间2018年2月28日，法国巴黎，凯特·莫斯（Kate Moss）现身街头。03-01
娱乐湖南卫视原创魅力声音竞演秀《声临其境》将配音表演上升到声音艺术，让戏骨们从声技的切磋竞技中展现自身才华。03-01
娱乐由张建栋执导，靳东、左小青、蒋欣等人联合出演的都市情感电视剧《如果岁月可回头》正式于深圳开机，左小青短发风衣造型利落现身开机仪式。03-01
娱乐由于正担任艺术总监，李慧珠执导，关晓彤、宋威龙主演的古装权谋言情IP巨制《凤囚凰》正在湖南卫视钻石独播剧场热播，爱奇艺、芒果TV全网首播。03-01
娱乐20年前因与导演周星驰合作《喜剧之王》一炮而红的天后张柏芝，在本期节目中将担当临时馆长，给人鱼选手们带来更多考验。03-01
娱乐2月28日，刘涛在微博上发了两张坐在巨大披萨前的照片，并配文“吃还是忍？”显然在美食和保持身材的选择上遇到了难题。03-01
娱乐柳云龙第一次来到《声临其境》，配音了《有话好好说》中姜文饰演的赵小帅，通过声音还原赵小帅的结巴口音，将狂热和无赖展现的淋漓尽致。03-01
娱乐能成为星势力、988陕西音乐广播、1055陕西青春广播大家庭的一员，一直是有志青年的人生目标。02-28
娱乐《金钱世界》由雷德利·斯科特执导，米歇尔·威廉姆斯、克里斯托弗·普卢默、马克·沃尔伯格共同主演，将于3月2日正月十五登陆全国院线。02-28
娱乐2月28日晚，范冰冰晒出两张素颜美照，和一张猫咪的照片，并配文道：“我妹和我”，十分逗趣可爱。02-28
娱乐照片中，三人对镜头齐卖萌嘟嘴，生过娃的杨幂与Baby依然仿似少女一般。02-28