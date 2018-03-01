宝鸡警犬庆戊戌狗年元宵节 各个都是明星范儿

西部网讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 胡骥）2月28日，正月十三，宝鸡市公安局警犬基地开展宝鸡警犬庆戊戌狗年元宵节系列表演，“王子”、“沧海”等宝鸡功勋犬及多条警犬同台献艺，展示自己的本领，为即将到来的元宵节增添不少祝福。
近年来，宝鸡市公安局刑侦支队建立完善了命案、系列案件警犬同步上案机制，警犬技术主导破获了一大批有广泛社会影响的大案要案。警犬先后在金台、渭滨、陈仓、眉县、陇县、岐山、凤翔、扶风、干阳等县区破获命案，行踪遍及宝鸡各地，甚至多次协助外地市公安机关屡破大案，是公安民警最忠诚的战友。
宝鸡警犬参加过多场大型活动安保，它们到过2008年北京奥运会、2011年深圳世界大学生运动会、2014年北京中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动、2016年郑州“上合会议”、2017年北京“一带一路”国际合作高峰论坛、2017年厦门金砖国家领导人会晤等世界级、国家级大型活动安保任务。仅2017年就参加地市级以上安保活动253犬次，警犬查获违禁品926件，及时排除了不安全隐患，受到了各级领导及活动举办方的高度称赞。
编辑： 谭文婷
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