今天（3月1日）下午，留任的十余名住陕全国政协委员乘坐高铁抵达北京。

西部网讯（特派北京记者 李媛）今天（3月1日）下午，随着留任住陕全国政协委员乘坐的高铁到站，出席全国政协十三届一次会议的三十余名住陕全国政协委员已全部抵达首都北京。在未来十多天的时间里，委员们将肩负全省人民的重托，积极建言献策，共商国是。

记者了解到，本次住陕全国政协委员分两批赴京，新任住陕全国政协委员已于2月26日先期抵京参加培训。西部网记者在住陕全国政协委员座谈会和赴京的列车上对部分委员进行了采访，推进异地扶贫搬迁工作、加快自贸区建设、加快民生建设等是今年陕西发展的工作重点，也是本届委员们关注的焦点。

李梅是陕西省戏曲研究院院长，今年她是第一次当选全国政协委员。“责任重大，感觉身上的担子沉甸甸的，我今年提案围绕本职工作展开，陕西是旅游大省，也是戏剧大省，地方剧种多达30多种。对陕西而言，在建设文化陕西的过程中，大力开发戏曲文化旅游市场，不断挖掘戏曲文化旅游价值，切实加强文化产业与旅游产业的融合发展，不仅有着重要的意义，而且具有极大的可开发空间。”李梅说，希望通过她的建言，能够为陕西的经济社会发展作出贡献。

全国政协委员、西北农林科技大学校长助理霍学喜告诉西部网、陕西头条记者，他主要关注的还是农业问题，目前已经完成的一个提案是如何打通农村金融最后一公里的建议。“我在前期调研时发现，制约农村金融发展的主要是融资难贷款难，因为传统金融在农村布局的网点越来越少。”霍学喜建议通过互联网+和移动终端来解决这个问题，传统金融单位开通全国一类账户，大幅度降低金融企业的运行成本，降低客户的谈判成本。

任勇是全国政协委员，又是陕西省住房和城乡建设厅副厅长，他说民生问题是他最关注的话题。“今年我的提案是关于农村住房、扶贫住房建设这一方面的，我们要争取中央财政支持美丽乡村建设。全省整个城镇化构成中，55%都是在中心城市之外，如何让这里的人不离家乡更好地就业生活，这是我们目前一项重要的工作。”任勇说，小城镇发展的核心是产业扶持，最主要的是为城市人提供就业创业机会，要有好的环境为产业植入，最终让更多人在城市生活更美好。

全国政协委员、西安电子科技大学数学与统计学院院长刘三阳在教言教，“优质教育资源不充分、不均衡，全国都有普遍性，陕西有代表性。教育这块也是我关注最多的话题，不仅仅是因为我从事教育工作，教育还牵扯着千家万户，每个家长和学生都关心，这一个问题必须要得到解决。”刘三阳建议通过优质资源的学校办分校，支持民营民办来解决这一问题。

建有质之言，谋发展良策。为了开好大会，住陕全国政协委员们纷纷表示，之前已经做了充足的准备，临行前也进行了深入调研。会议期间，将切实肩负起全省人民的嘱托，履行好委员职责，积极传递社会各界的愿望和呼声，要把老百姓关注的热点、焦点问题在全国大会上反映出来。