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观点PK：陕西“痛经假”真的来了，你敢休吗？

时间：2018-03-01 18:11:12  来源：西部网—陕西新闻网  作者：蔡菲菲

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观点PK：陕西“痛经假”真的来了，你敢休吗？

3月1日起，《陕西省实施女职工劳动保护特别规定》正式施行，为女职工在经期、孕期、产期及哺乳期提供特别的劳动保护。

3月1日起，《陕西省实施女职工劳动保护特别规定》正式施行，为女职工在经期、孕期、产期及哺乳期提供特别的劳动保护。女职工因患重度痛经或月经量过多不能正常工作的，凭二级以上医疗机构证明，可向单位申请1至2天的休假。痛经假真的来了，可是你敢休吗？来看看网友们怎么说！

 

编辑： 蔡菲菲

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