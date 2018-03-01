陕西农村“变美”有高招 “高科技”助力乡村振兴

何村社区广场旁边的智慧垃圾分类投放站。

可腐烂的垃圾将由保洁员统一用专用腐烂垃圾桶进行收集，运至何村垃圾处理终端，通过采取阳光微生物堆肥或微生物机械高速发酵堆肥两种方式进行堆肥，经微生物腐熟发酵，将可腐烂垃圾变成有机肥还田，做到变废为宝，资源再利用。

西部网讯（记者 鄢山宇）持续改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉。近日，记者从陕西环保集团了解到，近年来，环保集团大力实施城乡环卫一体化项目，在高陵、镇安、富县等地开展了25个智慧垃圾分类资源化处理及生活污水处理试点，通过“高科技”推动了当地基础设施的提档升级，为助力建设“记得住乡愁”的美丽乡村提供了“解决方案”。

智慧垃圾分类 破解“垃圾围村”难题

2月28日上午，走在西安市高陵区通远街道何村社区，记者不时看到有保洁员开着电动三轮车巡查保洁。每户村民的家门口，都放置着一个简易垃圾分类箱，里面有两只可以活动的垃圾桶，绿色的写着“可腐烂”，褐色的写着“不可腐烂”的字样。

“剩饭剩菜、瓜果皮这类能腐烂的放到绿色垃圾桶里，不可腐烂的像烟头这些东西，都放到褐色垃圾桶里。”对村民向建宏来说，生活垃圾分类处理已是件“家常事”，他能熟练地将剩菜剩饭、玻璃瓶罐、电池、灯管等垃圾准确分类和处理。“像纸张、塑料这些可回收垃圾就拿到智慧垃圾分类投放站去换积分，用这些积分可以到村里指定的小商店兑换香皂、牙膏，累积越多换的东西越多。”

在何村社区广场旁边，记者见到了向建宏所说的智慧垃圾分类投放站，在这里，村民可将纸张、塑料、金属、玻璃等可回收垃圾分类扫描后投放至专用垃圾箱，自动称重后通过互联网转化成积分，这些垃圾将由废旧物资回收公司进行有偿回收，而村民们则可以用这些积分到村里指定的小商店兑换相应的生活用品。

在向建宏看来，自从村里启动了垃圾分类项目，全村人彻底告别了此前社区里堆放的臭气熏天、蚊蝇乱飞的垃圾“混装”大垃圾箱了。

垃圾“回炉” 变废为宝资源再利用

何村是我省最大的大棚蔬菜基地。全村460多户人家，有近3200个大棚。2013年，何村整村迁入新村后，村民生活垃圾问题随之而来。

“因为盛产蔬菜，每天大棚摘除的菜叶子等数量很大，村民都把这些菜叶、菜梗堆积在田间地头，经发酵后味道十分难闻，尤其夏天，路人经过无不掩口遮鼻。”据高陵区通远街道人大工委主任何鹏介绍，为了改善村民的生活环境，政府与陕西环保集团生态建设管理有限公司，明堂环卫股份有限公司采取合作共建模式，由企业提供推广、建设、运营、处置等全链条服务。

陕西环保集团生态建设管理有限公司工作人员郭敏介绍，可腐烂的垃圾将由保洁员统一用专用腐烂垃圾桶进行收集，运至何村垃圾处理终端，通过采取阳光微生物堆肥或微生物机械高速发酵堆肥两种方式进行堆肥，经微生物腐熟发酵，将可腐烂垃圾变成有机肥还田，做到变废为宝，资源再利用。

“对于不可腐烂的垃圾，则通过低温磁化垃圾零排放处理设备，利用磁性离子对废弃物进行低温热处理，最终变为陶瓷灰，由于处理过程不涉及焚烧，也不需要石化燃料，大大减少了二噁英的排放。”据郭敏介绍，陶瓷灰可以再利用于建材基材，也可以作为植物生产的催化剂。

郭敏告诉记者，这些有机肥将发放给垃圾分类做得好的农户，用于农业生产，陶瓷灰则出售给建筑行业，实现资源循环利用。截至2月24日，何村垃圾分类项目共收集各类生活垃圾199761.5公斤，其中可回收垃圾16278公斤，处理有机垃圾128709公斤，生产有机肥5120公斤，处理无机垃圾5202公斤。

农舍+MBR膜 一站式解决农村污水处理难题

农村生活日渐城市化，生活污水主要来自农家的厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、淋浴排水及其他排水。但是由于农村村民居住较为分散，大面积污水收集和集中处理在技术上和经济上很难实现，从而导致农村生活污水直接排放到河流、土壤现象愈来愈多，对环境的污染也日趋严重。

“农村地区污水收集处理率低，大部分的污水简单处理后直接渗入土壤或排入河道。有些地方铺设了较为简易的排水管渠，而且一般都是雨污混接的合流制排水体制，污水未经处理就近排入河道。”据陕西环保集团生态建设管理有限公司投资运营部副部长解寀妍介绍，为了解决农村生活污水处理难题，2016年他们公司就开始在陕西农村试点“一站式”生活污水处理项目。

28日，记者来到了目前运行中的高陵区上院村生活污水处理站。由于该处理设备占地面积小，主设备全部埋在地下，地面上仅为控制室，远远看去，建在农田边的污水处理站和附近的村舍没有什么不同。

“简单来说，一站式的农村污水处理就是将收集的污水经过沉渣并调节水质水量等预处理后进入像抽屉般的一体化MBR膜式污水处理装置。处理达标后排入附近水体，剩余污泥排入污泥池。处理后的出水可用于绿化、浇灌农田、浇洒道路景观及卫生间冲洗等，最终出水达到污水厂排放标准中的一级A标准。”解寀妍告诉记者，整套处理工艺设有应急系统，当出现污水不达标时，污水通过管道排放至调节池重新处理，可以确保污水达标后排放。

据了解，最让人省心的是，这座处理设备实现全自动化运行，处理站实现无人值守。通过大数据平台，可实现自动监视远距离监管。

持续改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉。农村污水、生活垃圾是备受农村居民关注的环境治理问题，也是当前迫切需要解决的问题。

陕西环保集团生态建设管理有限公司副总经理洪传勋表示：“在农村生活垃圾分类无害化处置、中小规模污水处理等方面，我们通过开展农村环境综合整治项目试点，有效改善了当地生态环境质量现状，积累总结了可供复制、推广的技术和经验，在我省实施振兴乡村战略、开展农村人居环境整治行动中，我们愿意积极履行国有企业社会责任，勇做‘乡村振兴’排头兵。”

编辑： 焦晓珊