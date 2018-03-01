元宵节西安地铁增加运力 部分车站适时启动客流控制

当遇到车站进行客流控制时，请听从车站工作人员指引，有序进站乘车。

西部网讯（记者 鄢山宇）3月1日，记者从西安地铁了解到，针对元宵节大客流情况，全线共安排备用列车6列，视客流情况随时上线，缓解客运压力，临近接驳高铁、长途汽车站的地铁北客站、后卫寨站、五路口站、纺织城站和汉城路站，全天在安检处实施限流措施。

今年元宵节恰逢周五，又值“西安年·最中国”系列文化活动进入高潮，预计地铁客流将从3月2日中午起逐步攀升，景区周边及交通接驳的多个重点车站将呈现小时客流强度大、持续时间长的特点。

针对可能出现的瞬时大客流，西安地铁提前制定高峰时段大客流保障措施，做好运力储备，全线共安排备用列车6列，视客流情况随时上线，缓解客运压力，保障乘客出行顺畅。为了保证春运期间与高铁晚班临时客车的接驳，西安地铁从2月22日起至3月12日春运结束，二号线北客站末班车从每晚的23点15分后加开3趟列车，保证高铁晚班乘客的顺利搭乘。

元宵节当天，临近接驳高铁、长途汽车站的地铁北客站、后卫寨站、五路口站、纺织城站和汉城路站，全天在安检处实施限流措施。临近景区的永宁门站、钟楼站、大雁塔站、安远门站、科技路站和香湖湾站将根据现场客流情况，于17:00-23:00在出入口、安检处、进站闸机等重点位置，分时段进行客流控制。

凤城五路站、龙首原站、航天城站、丈八北路站、科技路站、太白南路站在早晚高峰时段，对出入口、安检处实行客流控制；小寨站、北大街等换乘站，将根据线网换乘客流及车站实时客流情况，在出入口、安检、进站闸机、站厅换乘楼扶梯口、商业结合口等处实施客流控制措施。

结合往年数据及线网客流现状，预计3月2日-4日，地铁永宁门站、钟楼站、大雁塔站、安远门站、科技路站、香湖湾等站客运量均会较平日有所上涨。西安地铁温馨提示，节日出行前，请乘客合理安排出行时间，提前规划行程，尽量错峰出行。当遇到车站进行客流控制时，请听从车站工作人员指引，有序进站乘车。

编辑： 焦晓珊