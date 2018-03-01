曲江新区户籍管辖调整 和学区划分无关不影响入学

西部网讯（记者 李媛）记者今天（3月1日）从西安市公安局雁塔分局了解到，近日公安雁塔分局进行户籍管辖调整，原属曲江派出所管辖的部分区域划入临近3家派出所。关于网友反映的是否影响孩子的入学问题，曲江新区管委会教育卫生局表示，此变更与入学无关。

据介绍，公安雁塔分局此次户籍变更主要是为了平衡各派出所工作量的问题。“有的派出所一天办一千多个业务，有的才几十个，这样调整更方便服务群众。”公安雁塔分局有关负责人表示，因曲江派出所管辖面积达到33平方公里，管辖人口较多，给市民的户籍办理带来不便。经西安市公安局统一调研，将原曲江派出所部分区域划到与其交界的大雁塔派出所、长延堡派出所和等驾坡派出所。

具体变更是划入长延堡派出所的区域：曲江水厂家属院、曲江春晓苑小区、曲江观唐、曲江城市花园、曲江黑河小区、曲江南苑、金辉世界城小区A/B/C区；划入大雁塔派出所和等驾坡派出所的区域，最终确定后将通告所涉及的业主；已落户曲江派出所的，公安系统自动将户籍管辖调整到新辖区，尚未落户的到新辖区落户。

记者向公安雁塔分局求证得知，目前仅有已通知的划入长延堡派出所的区域确定外，其余划入大雁塔派出所和等驾坡派出所的区域尚未最后确定，确定后将通告所涉及的业主。

至于户籍管辖变更是否会对这些小区孩子的入学产生影响，公安雁塔分局一名工作人员称，户籍管辖属于派出所的治安管辖，是根据派出所任务量做的内部调整，和学区划分没有关系。曲江新区管委会教育卫生局一工作人员也表示，户籍管辖变更和入学无关。

编辑： 焦晓珊