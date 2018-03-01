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"西安年 最中国"明晚再迎重要活动 高新部分道路交通管制

时间：2018-03-01 16:15:53  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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"西安年 最中国"明晚再迎重要活动 高新部分道路交通管制

为保障2018年“西安年 最中国”活动现场周边交通安全有序畅通，西安市公安局交通管理局根据《道路交通安全法》有关规定，将对高新区部分道路采取交通管制措施。

西部网讯（记者 刘望）为保障2018年“西安年 最中国”活动现场周边交通安全有序畅通，西安市公安局交通管理局根据《道路交通安全法》有关规定，将对高新区部分道路采取交通管制措施。

通告称，管制时间从2018年3月2日16时至3月3日1时。活动适逢元宵节，预计活动现场周边道路通行将受到较大影响。公安交通管理部门将根据活动现场交通状况，适时采取指挥疏导、限制分流、禁止通行等措施。

管制区域：高新路以西（含）、南二环以南（不含）、高新三路以东（含）、科技路以北（含）。

同时管制期间将增设以下临时停车区域，高新二路（科技路以南）；白沙路（南二环至光华路段）。

西安交通管理部门建议广大市民选择公共交通出行，共同营造安全有序的节日氛围。

据了解，作为今年“西安年 最中国”活动的主要展示地，曲江部分道路从腊月廿七就开始进行交通管制，大年初五活动还曾在大唐芙蓉园内举行了无人机灯光秀表演，明天为农历新年正月十五，该活动将再次迎来重要内容。

编辑： 肖昌希

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